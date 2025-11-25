HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan: Kadına Yönelik Şiddete 'Sıfır Tolerans'

Program ve amaç

HAK-İŞ Konfederasyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle "İslam ve Kadın" konulu bir program düzenledi. Saygı duruşu ve şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda amaçların kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmak, Kur’an ve sünnet perspektifinden kadının değerini ele almak ve kadınların güncel sorunlarına dikkat çekmek olduğu belirtildi.

Arslan'ın mesajı

Programın açılış konuşmasını yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye’de ve dünyada aile yapısının bozulduğunu ve şiddetin bu bozulmadan ötürü türediğinin altını çizerek, "Kadına yönelik şiddeti erkeklerle sona erdireceğiz. İslam ve kadın çok kapsamlı bir konu. Yeryüzündeki bütün topluluklarda kadın, başlı başına şiddete maruz kalmasından dolayı bütün zorlukların, savaşların, kıtlığın, sıkıntıların en fazla sırtına yüklendiği bir varlıktır. Biz çalışan kadın ve erkeklerin temsilcileriyiz. Bizim mücadelemiz öncelikli olarak çalışan kadın ve erkeklerin şiddete ve tacize karşı korunmasıdır." dedi.

Arslan, konfederasyonun bu alanda uluslararası sözleşmelerden yola çıkarak öncülük ve liderlik yaptığını, toplu sözleşmelere iş yerindeki taciz ve şiddetle mücadele hükümlerinin konulması için yaklaşık 6 aya yakın çalışma yürüttüklerini kaydetti. "İş yerlerinde ‘şiddete sıfır tolerans’ belgesini ilk kez konfederasyonumuz bazı sendikalarla imzaladı. İmzalamak yetmiyor, bunun uygulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uygulama ve tespitler

Arslan, uygulamanın imzalanması kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, HAK-İŞ’in kendi iç ilişkilerinde de taciz ve şiddeti önlemek üzere hangi adımları atması gerektiği üzerinde çalıştıklarını söyledi: "Acaba HAK-İŞ, kendi çalışanlarıyla olan ilişkilerinde taciz ve şiddeti nasıl önleyecek, neler yapması gerekiyor, hangi alanlarda hangi adımları atması gerekiyor?"

Çalışan kadınların şiddet ve taciz karşısında savunmasız olduğunu belirten Arslan, mağdurların konuyu gündeme getirmeleri halinde suçlu ilan edilme kaygısıyla ciddi zorluk yaşadıklarını ve bu nedenle istatistiklerin gerçeği tam yansıtmadığını vurguladı: "Aslında konu daha derin, daha geniş ve daha büyük. Ama biz bunun sadece görünen tarafını, bu konuların tespit edilmiş olanlarını biliyoruz."

Fatma Zengin'in çağrısı

HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin ise kadın rolünün toplumun temel taşı olduğunu belirterek, kadına şiddetin önüne geçebilmek için toplum olarak var güçle farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi. Zengin, "HAK-İŞ, dünyanın neresinde bir mazlum, bir mağdur varsa onun yanındadır. Bugün de bizler kadınların sessiz çığlıklarına ses olmak, haklarını savunmak ve şiddete karşı dur demek için buradayız." dedi.

Zengin, şiddetin fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik boyutlarına dikkat çekerek, HAK-İŞ'in tüm teşkilatıyla şiddeti önlemek için seferber olduğunu belirtti. "Fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik zarar veya ızdırap veren ya da verebilecek olan zorlama veya özgürlükten yoksun bırakma içeren her türlü eylem şiddettir. Kadına yönelik şiddet, toplumsal bir sorun ve insan hakları ihlali olarak görülüyor. Bunu kabul edilemez buluyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadına yönelik şiddete asla toleransımız olmadığını ifade ediyoruz."

Programda ayrıca teknolojiyle birlikte ortaya çıkan siber şiddete dikkat çekildi ve Birleşmiş Milletler verilerine atıfla "Birleşmiş Milletler’in son tahminlerine göre yılda yaklaşık 50 bin kadın ve kız, birlikte oldukları kişi veya aile üyeleri tarafından öldürülmektedir." ifadesi paylaşıldı.

