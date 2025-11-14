Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve Danışman Sebastian Gorka’yı Kabul Etti

Hakan Fidan, Tom Barrack ve Sebastian Gorka’yı Kabul Etti
Resmi kabul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.
Aynı kabulde ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka da hazır bulundu.
Fidan tarafından gerçekleştirilen kabul kamuoyuna duyuruldu.
