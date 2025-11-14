Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve Danışman Sebastian Gorka’yı Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve Başkan Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka’yı kabul etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:02
Hakan Fidan, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve Danışman Sebastian Gorka’yı Kabul Etti

Resmi kabul

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Aynı kabulde ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka da hazır bulundu.

Fidan tarafından gerçekleştirilen kabul kamuoyuna duyuruldu.

