Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran'da İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü; güvenlik, ticaret ve bölgesel konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:18
Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi

Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından karşılandı ve ikili ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmenin gündemi

Toplantıda ikili ilişkiler çerçevesinde güvenlik ve terörle mücadele, ulaştırma ve sınır ticaretinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar, iki ülke arasında belirlenen 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak çalışmaların güçlendirilmesini hedefliyor.

Ayrıca görüşmede İran'ın nükleer programı, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu, Suriye ve Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrar, Gazze'de ateşkes çabaları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Pakistan ile Afganistan arasındaki son askeri gerilim gibi bölgesel konularda görüş alışverişi yapılması bekleniyor.

Program ve basın toplantısı

Temasların tamamlanmasının ardından iki bakanın ortak bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın Tahran programı kapsamında, Arakçi'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile de görüşmeleri öngörülüyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, RESMİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE GELDİĞİ TAHRAN'DA İRAN DIŞİŞLERİ...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, RESMİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE GELDİĞİ TAHRAN'DA İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, RESMİ TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE GELDİĞİ TAHRAN'DA İRAN DIŞİŞLERİ...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Ayağa Kalkıp Kaçtı
2
Umut Yılmaz Göllüce'de: Mahalle Ziyareti Mitinge Dönüştü
3
Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi
4
Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
5
Van'da Zernek Barajı'na Uçan Otomobilde Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu
6
Kozan'da Kadına Şiddetle Mücadele: KADES Tanıtımı ve Güçlü Mesaj
7
Iğdır’da Umre Yolcuları Diyanet Organizasyonuyla Dualarla Uğurlandı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı