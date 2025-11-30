Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi

Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından karşılandı ve ikili ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmenin gündemi

Toplantıda ikili ilişkiler çerçevesinde güvenlik ve terörle mücadele, ulaştırma ve sınır ticaretinin geliştirilmesi ele alındı. Taraflar, iki ülke arasında belirlenen 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak çalışmaların güçlendirilmesini hedefliyor.

Ayrıca görüşmede İran'ın nükleer programı, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumu, Suriye ve Güney Kafkasya'da güvenlik ve istikrar, Gazze'de ateşkes çabaları, Rusya-Ukrayna savaşı ve Pakistan ile Afganistan arasındaki son askeri gerilim gibi bölgesel konularda görüş alışverişi yapılması bekleniyor.

Program ve basın toplantısı

Temasların tamamlanmasının ardından iki bakanın ortak bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın Tahran programı kapsamında, Arakçi'nin yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile de görüşmeleri öngörülüyor.

