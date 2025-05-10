DOLAR
38,74 0%
EURO
43,4 0%
ALTIN
4.146,9 0%
BITCOIN
4.008.628,59 -0,26%

Hakkari'de Derede Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Hakkari Yüksekova'da Avaşin Deresi'nde kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom için arama çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 20:11
Hakkari'de Derede Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Hızla Arama Başlatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Avaşin Deresi'nde kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom için kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Genç, piknik yapmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyü civarına gitmişti.

Yüzme Sevinci Kâbusa Dönüştü

Genç Neçir Kom, yüzme heyecanı ile bir arkadaşıyla birlikte suya girdiği sırada akıntıya kapıldı. Kom, bir süre sonra gözden kaybolurken, arkadaşına çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olayın ardından durumu bildiren vatandaşlar sayesinde hemen harekete geçildi.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personeli, arama çalışmalarına katılarak Neçir Kom'un bulunması için yoğun çaba harcıyor. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın da katılarak, görevlilerden bilgi aldı.

Yürütülen arama çalışmalarının başarılı olması ve Neçir Kom’un bir an önce bulunması için tüm ekipler seferber olmuş durumda.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan gencin bulunması için bölgeye...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan gencin bulunması için bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personelinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan gencin bulunması için bölgeye...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan gencin bulunması için bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personelinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Dağa Giden Kadın Ölü Bulundu
2
Çanakkale'de Feci Kaza: 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 20 Yaralı
3
Hakkari'de Derede Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
4
Türk Savunma Sanayi Firmalarından Londra'da Önemli Buluşma
5
Çorum'da Hıdırellez Kutlamaları: 12 Kazan Aşure İkram Edildi
6
Ünlü Şefler Antalya'da 4. FoodFest Gastronomi Festivali'nde Buluştu
7
SOLOTÜRK, Malatya'da Prova Uçuşu Gerçekleştirdi

ÇAYKUR 2025 Mevsimlik İşçi Alımı İçin Geri Sayım Başladı!

Kocaeli'de Bayram İkramiyesi 14.636 TL'ye Yükseldi!

Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu