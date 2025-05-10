Hakkari'de Derede Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Hızla Arama Başlatıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Avaşin Deresi'nde kaybolan 18 yaşındaki Neçir Kom için kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Genç, piknik yapmak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş köyü civarına gitmişti.

Yüzme Sevinci Kâbusa Dönüştü

Genç Neçir Kom, yüzme heyecanı ile bir arkadaşıyla birlikte suya girdiği sırada akıntıya kapıldı. Kom, bir süre sonra gözden kaybolurken, arkadaşına çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olayın ardından durumu bildiren vatandaşlar sayesinde hemen harekete geçildi.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personeli, arama çalışmalarına katılarak Neçir Kom'un bulunması için yoğun çaba harcıyor. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın da katılarak, görevlilerden bilgi aldı.

Yürütülen arama çalışmalarının başarılı olması ve Neçir Kom’un bir an önce bulunması için tüm ekipler seferber olmuş durumda.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan gencin bulunması için bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personelinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Avaşin Deresi'nde kaybolan gencin bulunması için bölgeye yönlendirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personelinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.