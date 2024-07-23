Hakkari'de Feci Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

Hakkari'de Trajik Kaza

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleşen feci bir kaza, iki can aldı. Kısıklı köyü yakınlarında yaşanan olayda, bir hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın Detayları

Hasan Bala'nın kullandığı 46 AAG 139 plakalı araç, yoldan çıkarak devrilirken, olay yerine hemen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda sürücü Hasan Bala ile eşi hayatını kaybederken, araçta bulunan dört kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.