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Hakkari'de Kaybolan 74 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Başladı

Hakkari'de kaybolan 74 yaşındaki Mehmet Kurt için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 01:35
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 01:35
Hakkari'de Kaybolan 74 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Başladı

Hakkari'de Kaybolan Yaşlı Adam İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Hakkari'nin Sümbül Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Kurt, dün sabah saatlerinde dağda pancar toplamak amacıyla Depin mevkisine gitti. Ancak saatler geçmesine rağmen Kurt'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ekipler Göreve Başladı

Yaşlı adamın kaybolmasının ardından bölgeye AFAD, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gece görüşlü dronlar ile Sümbül Dağı yamacında aramalar başlatıldı. Ancak yapılan arama çalışmaları sonucunda herhangi bir iz bulunamadı.

İz Takip Köpekleriyle Çalışmalar Devam Ediyor

Kurt'un bulunması için ekipler, iz takip köpeklerinin de desteği ile dağda kapsamlı bir arama yapmaya devam ediyor. Durumun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, arama faaliyetleri artırılarak sürecektir.

Hakkari'de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki kişi için arama...

Hakkari'de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı. Gece görüşlü dron ile Sümbül Dağı yamacında arama yapan ekipler, bir ize rastlamadı.

Hakkari'de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki kişi için arama...

Hakkari'de evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı. Gece görüşlü dron ile Sümbül Dağı yamacında arama yapan ekipler, bir ize rastlamadı.

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