Hakkari'de Kayıp Kadını Bulma Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'de 9 Nisan'dan beri kaybolan 55 yaşındaki Feleknaz Keskin'in bulunması için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde kaybolan Keskin'in bulunması amacıyla AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri seferber olmuş durumda.

Ekipler, Zap Suyu üzerindeki Şine Köprüsü'nden Depin mevkisi'ne kadar olan alanları kapsamlı bir şekilde taradı. Ayrıca dalgıç polisler de arama çalışmalarına katılarak, Katramas Deresi, çevre mahalleler ve dağlık alanlarda detaylı incelemelerde bulundu.

Şu ana kadar, kaybolan kadına dair herhangi bir iz bulunamazken, arama ekipleri kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de kaybolan 55 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.