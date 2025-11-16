Hakkari'de Mevsimin İlk Karı Etkili: Kent Merkezinde 5 cm, Yüksek Kesimlerde 20 cm

İki gündür süren yağmur sabah yerini kara bıraktı

Hakkari'de iki gündür aralıklarla devam eden yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk karı, şehir merkezinde kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, şehir merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Özellikle çarşı merkezinde birçok noktada araçların üzeri tamamen karla kaplandı.

Yüksekova'dan Hakkari'ye yoğurt getiren bir firma yetkilisi, ilçede yağmur, şehir merkezinde ise yoğun karla karşılaştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız için dağıtım hizmetimize devam ediyoruz" dedi.

Bazı vatandaşlar, uzun süredir kentte su seviyelerinin düştüğünü hatırlatarak, kar yağışının zamanında gelmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Van'a gitmek için hazırlık yapan bir sürücü ise, kar lastiklerini takarak yola çıkmaya hazırlandığını söyledi.

Kent merkezinde kar kalınlığının 5 santimetre'ye ulaştığı, yüksek kesimlerde ise yer yer 20 santimetre'yi bulduğu bildirildi.

