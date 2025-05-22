DOLAR
39,03 -0,27%
EURO
44,04 0,01%
ALTIN
4.142,87 -0,57%
BITCOIN
4.338.533,86 -0,14%

Hakkari'de Yaylada Rahatsızlanan İlyas Altıntaş İçin Ekipler Seferber Oldu

Hakkari Yüksekova'da yaylada rahatsızlanan İlyas Altıntaş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 22:10
Hakkari'de Yaylada Rahatsızlanan İlyas Altıntaş İçin Ekipler Seferber Oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yaylada ot toplarken rahatsızlanan bir kişi için acil sağlık ekipleri seferber oldu.

Olay, Büyükçiftlik beldesi Yeni Işık köyü mezrasında meydana geldi. 30 yaşındaki İlyas Altıntaş, ot toplama esnasında beklenmedik bir şekilde rahatsızlandı.

Altıntaş'ın yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye, sağlık, AFAD, UMKE ile Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Zorlu arazide gerçekleştirdikleri çaba ile bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, Altıntaş'ı at sırtında taşıyarak diğer ekiplerin ulaşabileceği noktaya kadar götürdü.

Burada sahada bulunan sağlık ekiplerine teslim edilen Altıntaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlyas Altıntaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada ot topladığı sırada rahatsızlanan kişi, ekipler tarafından...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada ot topladığı sırada rahatsızlanan kişi, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada ot topladığı sırada rahatsızlanan kişi, ekipler tarafından...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada ot topladığı sırada rahatsızlanan kişi, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Ankara'da Kıyamet Gibi Hava: Meteoroloji'den Uyarılar!

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8. Mavera Ödülleri Sahiplerini Buldu
2
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan 15 Temmuz Gazisi İçin Taziye Ziyareti
3
29. Bedia Muvahhid Ödülü Sahiplerini Buldu
4
Sultans Of The Opera Konseri AKM'de Müzikseverlerle Buluştu
5
Kocaeli'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
6
Bakan Tekin Moritanya'da Türkiye Maarif Okulları'nı Ziyaret Etti
7
Fatih'te İki Katlı Metruk Bina Çöktü

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Ankara'da Kıyamet Gibi Hava: Meteoroloji'den Uyarılar!

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği