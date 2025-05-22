Hakkari'de Yaylada Rahatsızlanan İlyas Altıntaş İçin Ekipler Seferber Oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yaylada ot toplarken rahatsızlanan bir kişi için acil sağlık ekipleri seferber oldu.

Olay, Büyükçiftlik beldesi Yeni Işık köyü mezrasında meydana geldi. 30 yaşındaki İlyas Altıntaş, ot toplama esnasında beklenmedik bir şekilde rahatsızlandı.

Altıntaş'ın yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu ihbar üzerine bölgeye, sağlık, AFAD, UMKE ile Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Zorlu arazide gerçekleştirdikleri çaba ile bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, Altıntaş'ı at sırtında taşıyarak diğer ekiplerin ulaşabileceği noktaya kadar götürdü.

Burada sahada bulunan sağlık ekiplerine teslim edilen Altıntaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlyas Altıntaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada ot topladığı sırada rahatsızlanan kişi, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada ot topladığı sırada rahatsızlanan kişi, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.