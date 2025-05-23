Hakkari'de Yöresel Ot Festivali Heyecanı

Hakkari'de Yöresel Ot Festivali Gerçekleştirildi

Hakkari, dağlarda yetişen otlarla hazırlanan lezzetli yemeklerin sergilendiği "Yöresel Ot Festivali"ne ev sahipliği yaptı. Valilik himayesinde gerçekleştirilen festival, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Doğanın kalbinde lezzetin izinde" sloganıyla, Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlendi.

Farklı Lezzetler Bir Araya Geldi

Mesleki eğitim kurumlarının öğrencileri ve usta öğreticileri tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve dağlardan toplanan otlar festivalde sergilendi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, bu anlamlı etkinliğin bölgenin zengin doğasını ve üretken insan gücünü bir araya getirdiğini vurguladı.

Çelik, festival hakkında yaptığı açıklamada, “Hakkari sadece dağları ve eşsiz manzaralarıyla değil, aynı zamanda binlerce yıllık geçmişi, köklü mutfak kültürü ve endemik bitki çeşitliliğiyle Türkiye'nin yükselen değeri haline gelmektedir. Bu değeri görünür kılmak ve yerel zenginliklerimizi geleceğe taşımak için yoğun bir gayret içerisindeyiz.” dedi.

Gastronomi Potansiyeli Gözler Önüne Serildi

Çelik, mesleki eğitim merkezlerinin gastronomi bölümü öğretmen ve öğrencilerinin köylerde gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde, unutulmaya yüz tutmuş tarifleri derleyip kayıt altına aldığını dile getirdi. Bu süreçte 130'a yakın özgün yemek belirlendi ve tarifleri Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak coğrafi işaret aldı.

Kenger kavurmasından ısırgan çorbasına kadar birçok yöresel ot yemeğinin sergilendiği festivalin, doğadan sofraya uzanan üretim zincirini gözler önüne sereceğini ifade eden Çelik, etkinliğin istihdam, kırsal kalkınma ve gastronomi turizmi için bir kapı açtığını vurguladı.

Festivalin Coşkusu ve Katılımcılar

Festivalin sonunda, yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Şükrü Gürses, coğrafi işaret alan ürünler ve dağlardan toplanan otlar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, öğrencilerin folklor ekibi bir gösteri sundu ve katılımcılara yöresel otlardan hazırlanan yemekler ikram edildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve birçok yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Hakkari'de dağlarda yetişen otlarla hazırlanan yemeklerin sergilendiği "Yöresel Ot Festivali" düzenlendi. Mesleki eğitim kurumlarının öğrenci ve usta öğreticileri tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve dağlarda toplanan otların sergilendiği festival, ilgi gördü.

Hakkari'de dağlarda yetişen otlarla hazırlanan yemeklerin sergilendiği "Yöresel Ot Festivali" düzenlendi. Mesleki eğitim kurumlarının öğrenci ve usta öğreticileri tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve dağlarda toplanan otların sergilendiği festival, ilgi gördü.