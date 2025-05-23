DOLAR
39,02 -0,26%
EURO
44,35 -0,68%
ALTIN
4.218,57 -2,41%
BITCOIN
4.252.884,43 1,82%

Hakkari'de Yöresel Ot Festivali Heyecanı

Hakkari'de düzenlenen 'Yöresel Ot Festivali', bölgenin zengin gastronomi kültürünü sergileyerek büyük ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 17:07
Hakkari'de Yöresel Ot Festivali Heyecanı

Hakkari'de Yöresel Ot Festivali Gerçekleştirildi

Hakkari, dağlarda yetişen otlarla hazırlanan lezzetli yemeklerin sergilendiği "Yöresel Ot Festivali"ne ev sahipliği yaptı. Valilik himayesinde gerçekleştirilen festival, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Doğanın kalbinde lezzetin izinde" sloganıyla, Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlendi.

Farklı Lezzetler Bir Araya Geldi

Mesleki eğitim kurumlarının öğrencileri ve usta öğreticileri tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve dağlardan toplanan otlar festivalde sergilendi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, bu anlamlı etkinliğin bölgenin zengin doğasını ve üretken insan gücünü bir araya getirdiğini vurguladı.

Çelik, festival hakkında yaptığı açıklamada, “Hakkari sadece dağları ve eşsiz manzaralarıyla değil, aynı zamanda binlerce yıllık geçmişi, köklü mutfak kültürü ve endemik bitki çeşitliliğiyle Türkiye'nin yükselen değeri haline gelmektedir. Bu değeri görünür kılmak ve yerel zenginliklerimizi geleceğe taşımak için yoğun bir gayret içerisindeyiz.” dedi.

Gastronomi Potansiyeli Gözler Önüne Serildi

Çelik, mesleki eğitim merkezlerinin gastronomi bölümü öğretmen ve öğrencilerinin köylerde gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde, unutulmaya yüz tutmuş tarifleri derleyip kayıt altına aldığını dile getirdi. Bu süreçte 130'a yakın özgün yemek belirlendi ve tarifleri Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak coğrafi işaret aldı.

Kenger kavurmasından ısırgan çorbasına kadar birçok yöresel ot yemeğinin sergilendiği festivalin, doğadan sofraya uzanan üretim zincirini gözler önüne sereceğini ifade eden Çelik, etkinliğin istihdam, kırsal kalkınma ve gastronomi turizmi için bir kapı açtığını vurguladı.

Festivalin Coşkusu ve Katılımcılar

Festivalin sonunda, yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Şükrü Gürses, coğrafi işaret alan ürünler ve dağlardan toplanan otlar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca, öğrencilerin folklor ekibi bir gösteri sundu ve katılımcılara yöresel otlardan hazırlanan yemekler ikram edildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve birçok yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Hakkari'de dağlarda yetişen otlarla hazırlanan yemeklerin sergilendiği "Yöresel Ot Festivali"...

Hakkari'de dağlarda yetişen otlarla hazırlanan yemeklerin sergilendiği "Yöresel Ot Festivali" düzenlendi. Mesleki eğitim kurumlarının öğrenci ve usta öğreticileri tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve dağlarda toplanan otların sergilendiği festival, ilgi gördü.

Hakkari'de dağlarda yetişen otlarla hazırlanan yemeklerin sergilendiği "Yöresel Ot Festivali"...

Hakkari'de dağlarda yetişen otlarla hazırlanan yemeklerin sergilendiği "Yöresel Ot Festivali" düzenlendi. Mesleki eğitim kurumlarının öğrenci ve usta öğreticileri tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve dağlarda toplanan otların sergilendiği festival, ilgi gördü.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
2
Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile Görüştü
3
Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
4
Malta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Onur: Yeni Cadde Açıldı
5
10. Bilim ve Fikir Festivali'nin Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Yaralı
7
Kocaeli'de İstinat Duvarından Düşen Otomobil 4 Araca Zarar Verdi

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL