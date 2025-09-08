Hakkari Şemdinli Öveç'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Vali Ali Çelik'ten açıklama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Öveç köyü meşelik alanında akşam saatlerinde başlayan yangın, orman ve güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, güvenlik korucuları ve iş makineleri katıldı; bölgedeki ekipler koordineli şekilde çalıştı.

Vali Çelik'in paylaşımı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının başladığını belirterek şunları paylaştı:

"Söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Oluşan dumandan vadi içindeki evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın etkilenme ihtimaline karşı yerleşim yeri sakinleri kamu misafirhanelerine ve akrabalarının yanlarına yönlendirilmiş, geceyi güvenli şekilde geçirmeleri sağlanmıştır. Yerleşim yerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, güvenlik korucularımız ve iş makineleri bölgede görevlendirilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangına fedakarca müdahale eden köylülerimize ve görev yapan tüm kamu personelimize teşekkür ediyorum."

Şu an herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiş olup, söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız sürmektedir. Bölgedeki ekipler yerleşim yerlerinin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedir.