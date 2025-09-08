Hakkari Şemdinli Öveç'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Öveç köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin koordineli müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı; söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 00:50
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 00:50
Hakkari Şemdinli Öveç'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hakkari Şemdinli Öveç'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Vali Ali Çelik'ten açıklama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Öveç köyü meşelik alanında akşam saatlerinde başlayan yangın, orman ve güvenlik birimlerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, güvenlik korucuları ve iş makineleri katıldı; bölgedeki ekipler koordineli şekilde çalıştı.

Vali Çelik'in paylaşımı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının başladığını belirterek şunları paylaştı:

"Söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Oluşan dumandan vadi içindeki evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın etkilenme ihtimaline karşı yerleşim yeri sakinleri kamu misafirhanelerine ve akrabalarının yanlarına yönlendirilmiş, geceyi güvenli şekilde geçirmeleri sağlanmıştır. Yerleşim yerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, güvenlik korucularımız ve iş makineleri bölgede görevlendirilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangına fedakarca müdahale eden köylülerimize ve görev yapan tüm kamu personelimize teşekkür ediyorum."

Şu an herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiş olup, söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız sürmektedir. Bölgedeki ekipler yerleşim yerlerinin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arap Ülkelerinde 'Kanlı Ay' Gözlendi: Husuf Namazı Kılındı
2
Kayseri'de Motosiklet-Traktör Çarpışması: 1 Ölü
3
Mersin Valiliği: Amedspor formasıyla şiddet iddiası yalanlandı
4
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Yayıncılara Sert Uyarı
5
EGM: 14 Provokatif ve Dezenformasyon İçerikli Sosyal Medya Hesabı İçin İşlem Başlatıldı
6
NG Afyon MotoFest Afyonkarahisar'da Sona Erdi
7
Mersin'de yamaç paraşütçüsü denize düştü — Kurtarıldı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı