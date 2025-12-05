Hakkari Yüksekova'da 9 kilo 890 gram metamfetamin ele geçirildi

Yüksekova'da jandarma operasyonunda 10 paket halinde toplam 9 kilo 890 gram metamfetamin ele geçirildi, N.Ö. ve İ.Ş. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:52
Jandarma operasyonunda iki şüpheli gözaltında

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 10 paket halinde toplam 9 kilo 890 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.

Açıklamada, 'Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde N.Ö. ve İ.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü personeli tarafından şüpheli şahıslar uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalanmış olup, üzerlerinde yapılan arama sonucunda 10 paket halinde toplamda 9 kilo 890 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanılmış olup 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır' denilmiştir.

