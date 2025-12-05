Hakkari Yüksekova'da 9 kilo 890 gram metamfetamin ele geçirildi

Jandarma operasyonunda iki şüpheli gözaltında

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 10 paket halinde toplam 9 kilo 890 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.

Açıklamada, 'Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde N.Ö. ve İ.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü personeli tarafından şüpheli şahıslar uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalanmış olup, üzerlerinde yapılan arama sonucunda 10 paket halinde toplamda 9 kilo 890 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanılmış olup 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır' denilmiştir.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 9 KİLO 890 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.