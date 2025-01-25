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Hakkarili Kayakçılar, Yeni Hedefleri Etap Yarışlarıyla Şampiyonluk Peşinde

Hakkarili kayakçılar, Erzurum'da elde ettikleri madalyalara ek olarak Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları için çalışmalara hız kazandırdı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:55
Hakkarili Kayakçılar, Yeni Hedefleri Etap Yarışlarıyla Şampiyonluk Peşinde

Hakkarili Kayakçıların Yeni Hedefi: Etap Yarışları

Erzurum'da düzenlenen kayaklı koşu eleme müsabakalarında 23 madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken Hakkarili sporcular, yeni başarılara imza atmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 14-16 Ocak tarihleri arasında Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezinde gerçekleştirilen müsabakalarda, Hakkari'nin Yüksekova İlçesinden katılan 60 sporcu, farklı kategorilerde 8 birincilik, 5 ikincilik, 8 üçüncülük ve 2 dördüncülük elde etti.

Yarışmaların Ardından Hazırlıklar Başladı

Yarışların ardından gelen Hakkarili sporcular, gelecek ay ev sahipliği yapacakları Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları için hazırlıklara başladı. Sporcular, bu müsabakalarda da aynı başarıyı sergilemeyi hedefliyor. Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde antrenman yapan kayaklı koşu takımı, antrenörlerinin gözetiminde karlı tepelerde soğuk hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Başarının Sırrı: Yüksek Moraller ve Özveri

Hakkari Kayaklı Koşu Takımı Antrenörü Arslan, Erzurum'da elde ettikleri başarıyı Türkiye Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışlarında da sürdürmeyi hedeflediklerini aktardı. Arslan, "23 madalyayla ilçemize döndük. Türkiye'de en fazla madalya alan il olmayı başardık. Bu başarımızı sürdürmek istiyoruz," dedi.

Genç Sporcular Hedeflerini Belirledi

Sporculardan Lavin Arslan, 7 yıldır kayaklı koşu sporu yaptığını belirterek, "Yarışa en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sürekli antrenman yapıyoruz. Amacımız bu yıl da Türkiye şampiyonluğunu elde etmek," şeklinde konuştu. Diğer bir sporcu Yezda Baysal da, "Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Amacımız etap yarışlarında iyi bir derece elde ederek Türkiye şampiyonasına katılmak," ifadelerini kullandı.

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen kayaklı koşu eleme müsabakalarında 23 madalya...

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen kayaklı koşu eleme müsabakalarında 23 madalya alan Hakkarili sporcular, yeni başarılara imza atmak için çalışıyor. Sporcu Kamp Eğitim Merkezindeki karlı tepelerde soğuk havada antrenman yapan sporcular, Türkiye şampiyonu olarak milli takım forması giymeyi hedefliyor. Kayaklı Koşu Takımı Antrenörü Ayhan Arslan, başarılarını sürdürmek istediklerini belirtti.

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen kayaklı koşu eleme müsabakalarında 23 madalya...

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen kayaklı koşu eleme müsabakalarında 23 madalya alan Hakkarili sporcular, yeni başarılara imza atmak için çalışıyor. Sporcu Kamp Eğitim Merkezindeki karlı tepelerde soğuk havada antrenman yapan sporcular, Türkiye şampiyonu olarak milli takım forması giymeyi hedefliyor. Kayaklı Koşu Takımı Antrenörü Ayhan Arslan, başarılarını sürdürmek istediklerini belirtti.

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