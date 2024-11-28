Halep ve İdlib'de Çatışmalar Şiddetleniyor: Rejim Askerleri Esir Alındı

Suriye'deki Çatışmaların Yeni Boyutu

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasındaki çatışmalar hız kesmeden sürüyor. İlk silah sesleri, dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında duyuldu ve olaylar gün boyunca devam etti.

Silahlı Grupların İlerlemesi

Dün, Halep'in batısında 32 köy ve stratejik noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bu sabah 2 köyü daha alarak ilerleyişini sürdürdü. El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı ve Debbabat Tepesi gibi bölgeler, rejimden alınan yerler arasında. Bu yerleşim yerleri daha önce Esed rejiminin kontrolü altındaydı.

Halep Kent Merkezine Yaklaşıyorlar

Rejim karşıtı gruplar, Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar ilerleyerek 250 kilometrekarelik bir alan kontrolünü ele geçirirken, günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırı gerçekleştirdi ve 1 helikopteri imha etti.

Esir Alınan Askerler ve Kaçan Sivil Halk

HTŞ, kontrolünü ele geçirdiği yerlerde Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirirken, onlarca rejim askerini de esir aldı. Çatışmalarda birçok rejim askeri yaşamını yitirdi. Bu durum, çatışmaların sürdüğü bölgeden kaçan yaklaşık 10 bin sivilin İdlib kırsalına sığınmasına yol açtı.

Yeni Cephelerde Çatışmalar Başladı

Çatışmaların şiddeti artarken, İdlib ilinin doğusundaki Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladığı bildiriliyor. Rejim karşıtı gruplar, Esed rejimi kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas ve Şabur köylerini ele geçirerek ilerleyişlerine devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.