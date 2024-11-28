DOLAR
34,62 0,06%
EURO
36,6 -0,02%
ALTIN
2.944,49 -0,24%
BITCOIN
3.291.457,91 1,31%

Halep ve İdlib'de Çatışmalar Şiddetleniyor: Rejim Askerleri Esir Alındı

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde çatışmalar devam ediyor, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) birçok köyü ele geçirerek rejim askerlerini esir aldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:20
Halep ve İdlib'de Çatışmalar Şiddetleniyor: Rejim Askerleri Esir Alındı

Suriye'deki Çatışmaların Yeni Boyutu

Suriye'nin Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasındaki çatışmalar hız kesmeden sürüyor. İlk silah sesleri, dün sabah erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında duyuldu ve olaylar gün boyunca devam etti.

Silahlı Grupların İlerlemesi

Dün, Halep'in batısında 32 köy ve stratejik noktanın kontrolünü ele geçiren silahlı gruplar, bu sabah 2 köyü daha alarak ilerleyişini sürdürdü. El Ragib Tepesi, Kuptan Dağı ve Debbabat Tepesi gibi bölgeler, rejimden alınan yerler arasında. Bu yerleşim yerleri daha önce Esed rejiminin kontrolü altındaydı.

Halep Kent Merkezine Yaklaşıyorlar

Rejim karşıtı gruplar, Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar ilerleyerek 250 kilometrekarelik bir alan kontrolünü ele geçirirken, günün ilk saatlerinde Halep Neyrap Askeri Havaalanı'na dronlarla saldırı gerçekleştirdi ve 1 helikopteri imha etti.

Esir Alınan Askerler ve Kaçan Sivil Halk

HTŞ, kontrolünü ele geçirdiği yerlerde Esed rejimine ait ağır silah ve askeri araçları ele geçirirken, onlarca rejim askerini de esir aldı. Çatışmalarda birçok rejim askeri yaşamını yitirdi. Bu durum, çatışmaların sürdüğü bölgeden kaçan yaklaşık 10 bin sivilin İdlib kırsalına sığınmasına yol açtı.

Yeni Cephelerde Çatışmalar Başladı

Çatışmaların şiddeti artarken, İdlib ilinin doğusundaki Serakip bölgesinde de sabah saatlerinde çatışmalar başladığı bildiriliyor. Rejim karşıtı gruplar, Esed rejimi kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas ve Şabur köylerini ele geçirerek ilerleyişlerine devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları
2
İspanya'da Düzensiz Göçmen Sayısı Rekor Kırdı: 45 Bini Aştı
3
Sivil Toplum Kuruluşlarından 'Sizi Bekliyorlar' Kampanyası
4
Elazığ'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı
5
MHP'li Büyükataman'dan Ümit Özdağ'a Sert Tepki
6
İstanbul'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı