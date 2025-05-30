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Haliç'te İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü: 'Zincire Rağmen' Etkinliği

İstanbul'un fethinin 572. yılı, Haliç'te 'Zincire Rağmen' etkinliğiyle kutlandı; kano-kürek gösterileri ve dragon bot yarışları gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 17:56
Haliç'te İstanbul'un Fethinin 572. Yıl Dönümü: 'Zincire Rağmen' Etkinliği

İstanbul'un Fethi İçin Özel Bir Etkinlik

Haliç, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü nedeniyle unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Zincire Rağmen" temalı kano-kürek gösterisi ve dragon bot yarışları, katılımcılara tarihi bir deneyim sundu.

Yarışların Başlangıcı ve Renkli Anlar

Yarışlar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür’ün başlangıç işaretiyle başladı. Haliç’te suya açılan kürek takımları, kıyılarda dalgalanan Türk bayraklarıyla desteklenen coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Yarışların her anı, İstanbul'un fetih ruhunu yeniden canlandırdı.

Yentür'den Tarihi Mesaj

Etkinlikte konuşan Yentür, İstanbul'un fethinin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir medeniyetin temellerinin atılması olduğunu vurguladı. "Fatih Sultan Mehmet, zincirlerle kapatılan denizi aşarak İstanbul'u fethetmiştir. Bugün, gençlerimizle aynı inanç ve azimle bu zincirleri aşmanın ruhunu yaşatıyoruz," dedi. Bu etkinlik, tarihi hafızayı canlı tutma ve birlik beraberliği pekiştirme adına büyük bir adım olduğunu belirtti.

Sportif Etkinlikler ve Ödüller

Etkinlik boyunca izleyiciler, kano-kürek gösterileri ve dragon bot yarışlarını ilgiyle izledi. Yarışların sonunda, öğrencilere ve kazanan takıma milli takım forması hediye edildi. Ayrıca, fethin tarihine dair bilgilendirici görsellerin yer aldığı tematik köşeler de ziyaretçilere sunuldu.

Katılımcıların Coşkusu

Etkinliğe 39 ilçeden yaklaşık 80 gönüllü öğretmen, 18 lisanslı öğrenci sporcu ve çok sayıda eğitim yöneticisi katıldı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte çeşitli sportif ve kültürel atölyelere de katılım sağladı, bu da etkinliğe ayrı bir renk kattı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce Haliç'te, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında...

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce Haliç'te, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında "Zincire Rağmen" temalı kano-kürek gösterisi ve dragon bot yarışları düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür (arka solda) de etkinliğe katıldı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce Haliç'te, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında...

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce Haliç'te, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında "Zincire Rağmen" temalı kano-kürek gösterisi ve dragon bot yarışları düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür (arka solda) de etkinliğe katıldı.

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