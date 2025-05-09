Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Gezi Parkı Soruşturmasında Yalan Tanıklıkla Yargılanıyor

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olarak gösterilen menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, 'yalan tanıklık' suçlamasıyla yargılanma süreci başladı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya tutuksuz sanıklar Ergenç ve Kocaoğlu ile avukatları katıldı. Ergenç, kimlik tespitinde aylık gelirini 300 bin lira, Kocaoğlu ise 200 bin lira olarak beyan etti.

Daha sonra savunma yapan Ergenç, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmada tanık sıfatıyla ifadesinin alındığını hatırlatarak, yalan tanıklık yapmadığını ve suçsuz olduğunu belirtti.

Ergenç, savcılığa verdiği ifadede Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala ile tanışıp tanışmadığı konusunda sorular yöneltildiğini aktardı. Alabora ile olan ilişkisini açıklayan Ergenç, onunla yalnızca mesleki olarak karşılaştığını ve herhangi bir siyasi görüşü benimseme amacı taşımadan yürüyüşlere katıldığını ifade etti.

Sanık Rıza Kocaoğlu ise, kendisine yöneltilen soruların çoğunlukla Alabora ile bağlantılı olduğunu belirterek, 'Gezi Parkı eylemlerine katılmam, sadece ağaç kesimlerine yönelik bir duyarlılıktı' dedi. Kocaoğlu, Alabora ile sadece sendika başkanı olması sebebiyle bir iletişim kurduğunu aktardı.

Sanıklar savunmalarının ardından, cumhuriyet savcısının davanın esasına ilişkin mütalaasını hazırlaması için süre talep etmesiyle duruşma devam etti. Hakim, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine ve sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı 23 Mayıs 2024'e erteledi.

İddianamedeki Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ergenç ve Kocaoğlu'nun ifadelerinin çelişkili olduğuna dikkat çekildi. Şüphelilerin Gezi Parkı olayları dönemindeki iletişimlerine yönelik HTS baz sinyal bilgileri incelendiğinde, Ergenç ile Alabora arasında 12 kez arama ve mesajlaşma tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin Gezi Parkı eylemlerinde birlikte yer aldıklarına dair görüntülerin bulunduğu yer aldı.

İddianamede, Ergenç ve Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yaptıkları tanıklıklarda yalan söylediklerine dair bulgular olduğu vurgulanarak, her iki sanığın yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç (solda) ile Rıza Kocaoğlu'nun (sağda), "yalan tanıklık" suçundan yargılanmasına başlandı.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç (solda) ile Rıza Kocaoğlu'nun (sağda), "yalan tanıklık" suçundan yargılanmasına başlandı.