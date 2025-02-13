Hamas, Ateşkes Anlaşmasını 'İmzalandığı Gibi' Uygulamaya Devam Edecek

Hamas, Ateşkes Anlaşmasını Devam Ettirecek

Hamas, arabulucu ülkelerin, özellikle Mısır ve Katar’ın, İsrail'in ateşkes anlaşması ile ilgili engelleri kaldırma taahhüdü üzerine anlaşmayı imzalandığı gibi uygulamaya devam edeceğini duyurdu. Bu anlaşmanın yalnızca ateşkes ile sınırlı olmayıp, esir takası işlemlerini de kapsayacağı belirtildi.

Hamas’tan yapılan açıklamaya göre, Mısır ve Katar, Gazze'deki anlaşmada var olan boşlukları kapatmak amacıyla sıkı çalışmalara devam ediyor. Açıklamada, gelinen noktada belirlenen zaman çizelgesine göre hareket edileceği vurgulandı.

Görüşmeler ve Temaslar

Gazze'deki Hamas Hareketi Başkanı Dr. Halil El Hayye liderliğindeki heyet, arabulucularla sürdürülen müzakerelerin, ateşkesin uygulanması ve özellikle İsrail'in art arda yaptığı ihlallerin ele alınmasına odaklandığını bildirdi. Bu kapsamda, Kahire'de Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hasan Reşad ile bir toplantı gerçekleştirilirken, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de telefon görüşmeleri yapıldı.

Ayrıca, Hamas heyetinin, Mısır ve Katar'daki müzakere dosyasından sorumlu yetkililerle ve anlaşmanın tüm yönlerinin uygulanmasını takip eden arabulucuların teknik ekipleriyle de bir dizi toplantılar yaptığının altı çizildi.

Barınma İhtiyacı ve Yardım Akışı

Hamas, bu müzakerelerde halkın acil barınma ihtiyaçları, konteyner ve çadır temin edilmesi, ağır iş makineleri ile tıbbi malzemelerin ve yakıtın zamanında bölgeye ulaştırılması gibi maddelere de vurgu yaptı. Anlaşmanın tüm maddelerine uyulmasının gerekliliği, tarafların birlikte ortaya koyduğu ortak bir hedef olarak belirlendi.

Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiği ve arabulucuların, tüm engelleri kaldırmak için konuyu yakından takip ettiği belirtiliyor. Ancak, Hamas’ın açıklamasına henüz İsrail hükümetinden bir tepki gelmiş değil. Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisi, Hamas ile yaşanan krizin çözümü konusunda henüz bir mutabakata varılmadığını bildirdi.

Hamas'ın İhlal İddiaları

Hamas, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının, yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'ne dönüşlerinin geciktirilmesi, hava saldırıları ile hedef alınmaları ve çeşitli malzemelerin girişine izin verilmemesi gibi dört önemli maddede ihlal edildiğini iddia etti.

Bununla birlikte, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta yapılması beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği için askıya alındığını açıkladı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında, 27 Ocak’ta Netzarim Koridoru üzerinden Gazze’deki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine izin verildi.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından hasta ve yaralıların tahliyesi için 1 Şubat’ta açıldı. İlk beş turda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, ilk aşamada 42 gün boyunca toplamda 1900'ün üzerinde Filistinli esir ile 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.