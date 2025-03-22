Hamas, Gazze'deki Soykırım İçin Uluslararası Sorumluluk Çağrısı Yaptı

Hamas'tan Uluslararası Topluma Çağrı

Hamas, 18 Mart'tan bu yana İsrail'in uluslararası yasaları ihlal ederek Gazze'deki sivillere yönelik yürüttüğü acımasız saldırılara karşı uluslararası toplumdan sorumluluk üstlenmesini istedi.

Gazze'deki Durum

Yazılı bir açıklama yapan Hamas, İsrail ordusunun ateşkesi bozarak Gazze'deki savunmasız sivillere, özellikle de çocuklar, kadınlar ve yaşlılara karşı acımasız saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Bu saldırılar sonucunda şuana kadar 630 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Aynı zamanda, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren sınır kapılarını kapatarak gıda, su, ilaç ve yakıt gibi hayati ihtiyaçların girişine engel olduğu vurgulandı. Hamas, bu suçların uluslararası yasaların açık bir ihlali olduğunu ve tüm insani değerlerin göz ardı edildiğini belirtti.

Uluslararası Sorumluluk İsteği

Açıklama, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası topluma, Gazze'de işlenen savaş suçları ve soykırım konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıda bulundu. Ayrıca, Arap ve İslam ülkelerinden Filistin halkını destekleme ve Gazze ablukasını kırmak için acil eyleme geçmeleri istendi.

İsrail'in Saldırılarına Dair Veriler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştır. Bu süreçte 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1200 kişi yaralanmıştır.

Ülkedeki saldırılarda ise 49,747 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının ise 113,213'e yükseldiği kaydedilmektedir.

Askeri Güç Kullanımı

İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Buna karşılık Hamas, İsrail'in taahhütlerine uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze'de soykırımı yeniden başlattığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde gerçekleşmektedir.