Hamas, Gazze'deki Soykırım İçin Uluslararası Sorumluluk Çağrısı Yaptı

Hamas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 18:19
Hamas, Gazze'deki Soykırım İçin Uluslararası Sorumluluk Çağrısı Yaptı

Hamas'tan Uluslararası Topluma Çağrı

Hamas, 18 Mart'tan bu yana İsrail'in uluslararası yasaları ihlal ederek Gazze'deki sivillere yönelik yürüttüğü acımasız saldırılara karşı uluslararası toplumdan sorumluluk üstlenmesini istedi.

Gazze'deki Durum

Yazılı bir açıklama yapan Hamas, İsrail ordusunun ateşkesi bozarak Gazze'deki savunmasız sivillere, özellikle de çocuklar, kadınlar ve yaşlılara karşı acımasız saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Bu saldırılar sonucunda şuana kadar 630 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Aynı zamanda, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren sınır kapılarını kapatarak gıda, su, ilaç ve yakıt gibi hayati ihtiyaçların girişine engel olduğu vurgulandı. Hamas, bu suçların uluslararası yasaların açık bir ihlali olduğunu ve tüm insani değerlerin göz ardı edildiğini belirtti.

Uluslararası Sorumluluk İsteği

Açıklama, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası topluma, Gazze'de işlenen savaş suçları ve soykırım konusundaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıda bulundu. Ayrıca, Arap ve İslam ülkelerinden Filistin halkını destekleme ve Gazze ablukasını kırmak için acil eyleme geçmeleri istendi.

İsrail'in Saldırılarına Dair Veriler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştır. Bu süreçte 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1200 kişi yaralanmıştır.

Ülkedeki saldırılarda ise 49,747 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının ise 113,213'e yükseldiği kaydedilmektedir.

Askeri Güç Kullanımı

İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Buna karşılık Hamas, İsrail'in taahhütlerine uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze'de soykırımı yeniden başlattığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde gerçekleşmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin'de Öğrenciyi Boğulma Tehlikesinden Müdür Yardımcısı Kurtardı
2
Çorum'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Satan Market Kapatıldı
3
Külliye'de Ramazan Etkinliklerinde Jandarma Bando Konseri Coşkusu
4
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Mersin'de İkiz Kardeşinin Kimliğini Kullanan Hükümlü Yakalandı
6
Kocaeli'de Komşular Arasında Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!