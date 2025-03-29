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Hamas'ın Elde Tutduğu İsrailli Esirden Çağrı: 'Güç Kullanarak Bizi Kurtaracak Kimse Yok'

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın elindeki bir esir, güç kullanılarak kurtarılacaklarına inanmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 20:46
Hamas'ın Elde Tutduğu İsrailli Esirden Çağrı: 'Güç Kullanarak Bizi Kurtaracak Kimse Yok'

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tutulan bir İsrailli esir, güç kullanarak kurtarılacaklarına dair hiçbir umudu kalmadığını ifade etti. Esir, Telegram üzerinden yayınlanan bir videoda, "Anlaşmayla dönecekler. Vakit daralıyor" diyerek durumu aktardı.

Video kaydında, kendisini "ben 22 numaralı esir" olarak tanıtan birey, 15 yıldır çalıştığı İşçi Sendikası'na, sendika başkanına ve İsraillilere seslenerek yardım talebinde bulundu. Esir, videoyu çekme isteğinin Hamas'tan kaynaklanmadığını, aksine kendi iradesiyle bunu yapmak istediğini belirtti.

"Psikolojik savaş bu değil. Gerçek psikolojik savaş, oğlumu ve eşimi görememek. Bu durum sağlık durumumu olumsuz etkiliyor" diyen esir, kendisini bulunduğu ortamdan çıkarmak için mücadele eden birinin olmadığını vurguladı. "Bizi buradan güç kullanarak çıkaracak kimse yok. Bu bizim sonumuz olacak" ifadesini kullandı.

Bombardıman altında olduklarını kaydeden esir, "Her gün bir yerde patlamalar oluyor. Bizi çıkarmaya çalıştıklarını söylüyorlar ancak bu gerçek değil" dedi. Çalıştığı sendikadan tek bir talebi olduğunu belirterek, sokağa çıkıp sesini ve çığlığını duyurmalarını, yardım etmelerini istedi.

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