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Hamas, İsrail'in Refah'ta Yardım Ekiplerini Hedef Almasının Uluslararası Soruşturmasını Talep Ediyor

Hamas, İsrail'in Refah'taki ilk yardım ekiplerine saldırısını kınayarak uluslararası soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 00:19
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 00:19
Hamas, İsrail'in Refah'ta Yardım Ekiplerini Hedef Almasının Uluslararası Soruşturmasını Talep Ediyor

Hamas, Refah'taki Saldırıyı Kınıyor

Hamas, İsrail'in 6 gün önce Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın Tel es-Sultan bölgesinde ilk yardım ve sivil savunma ekiplerini hedef almasıyla ilgili uluslararası bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ve Filistin Kızılayı ekipleriyle iletişimin kesilmesinin ardından birkaç gün içinde bazı cesetlerin kuma gömülmüş olarak bulunmasının "korkunç bir suç"İsrail ordusunun bu tür bir eylemde bulunması, uluslararası yasaların açık bir ihlali olup, tüm insani anlaşmalar ve uluslararası sistemin değer ve temellerinin hiçe sayılması anlamına gelmektedir.

"Siyonist Terör Makinesi Vahşet Sınırlarını Aşıyor"

Açıklamada, "Sivil savunma ve ilk yardım ekiplerini hedef almak, Siyonist terör makinesinin vahşetinin sınırının olmadığını göstermektedir"

BM ve Kızılhaç'a Acil Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) ile başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere uluslararası insani yardım kuruluşlarına, bu korkunç suçla ilgili bir soruşturma komitesi oluşturulması ve iletişimin kesildiği binlerce sivilin akıbetini öğrenmek amacıyla Refah'a gi̇rme çağrısı yapıldı.

Filistin Kızılayı, 23 Mart'ta yapılan bir açıklamada, yaralıları kurtarmak üzere bölgeye gönderilen 4 ambulansın ve içindeki ekiplerin İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığını bildirdi. Bazı sağlık görevlilerinin bu saldırıda yaralandığı belirtilirken, Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, Filistin Kızılayı bünyesindeki sağlık görevlilerini kurtarmaya çalışan ekipleriyle iletişim kaybı yaşadığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinden 15 kişiyi kaçırdığını duyurdu. Filistin Kızılayı, yaşananların ardından Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile koordineli olarak Tel es-Sultan bölgesine girdiklerini ve burada sivil savunma ekiplerinden birinin cenazesine ulaştıklarını açıkladı.

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