Hamas, İsrail'in Refah'ta Yardım Ekiplerini Hedef Almasının Uluslararası Soruşturmasını Talep Ediyor

Hamas, Refah'taki Saldırıyı Kınıyor

Hamas, İsrail'in 6 gün önce Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ın Tel es-Sultan bölgesinde ilk yardım ve sivil savunma ekiplerini hedef almasıyla ilgili uluslararası bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ve Filistin Kızılayı ekipleriyle iletişimin kesilmesinin ardından birkaç gün içinde bazı cesetlerin kuma gömülmüş olarak bulunmasının "korkunç bir suç"İsrail ordusunun bu tür bir eylemde bulunması, uluslararası yasaların açık bir ihlali olup, tüm insani anlaşmalar ve uluslararası sistemin değer ve temellerinin hiçe sayılması anlamına gelmektedir.

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