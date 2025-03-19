Hamas: İsrail'in Selahaddin Caddesi'ni Kapatması Ateşkes Anlaşmasına Darbe Vurdu

Hamas, İsrail'in Selahaddin Caddesi'ni kapatmasını ateşkes anlaşmasına darbe olarak nitelendirerek durumu kınadı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 20:59
Hamas: İsrail'in Selahaddin Caddesi'ni Kapatması Ateşkes Anlaşmasına Darbe Vurdu

Hamas, İsrail'in Selahaddin Caddesi'nde Yaptığı Kapatmayı Kınıyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine uzanan sahildeki Selahaddin Caddesi'ni kapatmasını ateşkes ve esir takası anlaşmasına "tam bir darbe" olarak nitelendirdi. Hamas Sözcüsü Abdullatif El-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, bu kapatmanın Gazze'nin ablukasının sıkılaştırılması ve halkının bunaltılmasının şiddetlendirilmesi anlamına geldiğini belirtti.

‘Bölgedeki İhlaller ve İnsan Hakları’

Kanu, "İşgalci İsrail'in Selahaddin Caddesi'ni kapatması ateşkes anlaşmasına tam bir darbedir, Gazze'nin ablukasının sıkılaştırılması ve halkının bunaltılmasının şiddetlendirilmesidir" ifadesini kullandı. Ayrıca, Gazze’nin mukaddes Ramazan ayına saygı gösterilmeden ve uluslararası kanunlar umursanmadan soykırıma, ablukaya ve açlığa maruz kaldığını vurguladı.

Uluslararası Tepkiler ve İleriye Dönük Müzakereler

Kanu, İsrail'in ABD korumasından ve uluslararası çevrelerin sessizliğinden faydalanarak Gazze'de hayatı yok ettiğini ve imzalanan ateşkes anlaşmasını reddettiğini dile getirdi. Hamas Sözcüsü, hareketin, ateşkesin ikinci aşama müzakereleri ile çatışmaların kalıcı olarak durdurulması için önerilerini tartışmaya açık olduğunu vurguladı.

Tel Aviv Yönetiminin Saldırıları

Hamaslı yetkili, "Savaş halinin devam etmesi yalnızca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceğine hizmet ediyor ve Gazze'deki esirlerin hayatlarını tehdit ediyor." şeklinde konuştu. Yedioth Ahranoth’ta yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Netzarim bölgesi'nde Selahaddin Caddesi'nin bazı kısımlarını kapattığı ifade edildi. Bu durum, Hamas ve Filistinlilere yönelik ek bir baskı aracı olarak değerlendiriliyor.

Ateşkes Anlaşması ve Son Durum

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak 2023’te yürürlüğe giren ateşkesi bozarak şiddetli saldırılarını yeniden başlattığı bildirildi. Son raporlara göre, 18 Mart'tan bu yana İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 436 kişi hayatını kaybetti, 678 Filistinli yaralandı.

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