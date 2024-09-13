Hamas Lideri Sinvar'dan Nasrallah'a Teşekkür Mektubu

Hamas Siyasi Büro Başkanı'ndan Anlamlı Teşekkür

Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a, Aksa Tufanına verdikleri destek dolayısıyla teşekkür mektubu gönderdi.

Sinvar'ın Mektubunda Dikkat Çeken İfadeler

Hizbullah'ın medya ofisinden gelen açıklamaya göre, Sinvar, İran’da vefat eden ve Hamas’ın eski Siyasi Büro Başkanı olan İsmail Heniyye için de taziye mesajı iletti. Mektubunda, Nasrallah’a, "Hizbullah'ın İsrail'e karşı direniş cephelerinde ve Aksa Tufanı’nda Filistinlilere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Şehitler ve Direniş Mesajı

Sinvar, mektubunda aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Şehidimiz, liderimiz, milletin ve Filistin'in sembolü Ebu el-Abd (İsmail Heniyye), Filistin halkının en onurlu tarihi savaşlarından biri olan Mescid-i Aksa Tufanı'ndaki şehadeti, liderlerin kanının aktığını doğrulamaktadır. Liderlerimizin ve mücahitlerimizin canı, halkımızın kanından daha değerli değildir."

Filistin'in Bağımsızlık Mücadelesi

Sinvar, direnişin hedefinin, "İsrail yenilip topraklarımızdan çıkarılana ve başkenti Kudüs ile tam egemen bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Filistin halkına ve kutsallara sahip çıkmak" olduğunu belirtti.

Öte yandan, 8 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında Lübnan'ın güneyinde devam eden karşılıklı saldırılar sürüyor.