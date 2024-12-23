Hamas'tan İsrail Saldırılarına Sert Tepki: 'Kemal Advan Hastanesi İnsanlığa Karşı Suç'

Hamas, Kemal Advan Hastanesi'ni Hedef Almayı 'İnsanlığa Karşı Suç' Olarak Nitelendirdi

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesini hedef almasının "eşi görülmemiş insanlık suçu" olduğunu duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, hastanenin ve çevresinin devam eden bombardımanı kınandı.

Açıklamada, "İşgal ordusu, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya bölgelerine odaklanarak Gazze'nin kuzeyindeki yerleşim yerlerini acımasızca bombalamaya ve sistematik bir şekilde yıkıma devam ediyor." ifadesine yer verildi. Hamas, hastanenin hasta, yaralı ve sığınmacılardan boşaltılması yönündeki tehditlerin, "uluslararası sessizlik ve acizliğin gölgesinde, benzeri görülmemiş bir etnik temizlik ve zorla yerinden etme suçu" olduğu vurgulandı.

Hamas ayrıca, Arap ve İslam dünyasına ile tüm özgür halklara, "her türlü yöntemle Filistin halkını desteklemeye ve kutsallarını koruma hakkına destek olmaya" çağrıda bulundu.

Hastane Müdürü: "Dünya Bizi Duyuyor, Ama Çağrılarımıza Cevapsız Kalıyor"

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, cumartesi gününden beri İsrail'in saldırılarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Ebu Safiyye, hastanenin kadın doğum ve yenidoğan bölümlerinin saldırıya uğradığını ifade ederek, "Tüm dünya bizi duyuyor, fakat ne yazık ki çağrılarımız cevapsız kalıyor." şeklinde konuştu.

Gazze'nin Kuzeyindeki Tek Sağlık Merkezi

1873'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan ismini alan hastane, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki en büyük sağlık merkezi konumunda. Saldırılardan önce hastane, 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sunuyordu.

Hastanenin bulunduğu Beyt Lahiya beldesi, bu yılın Ekim ayından beri birçok kez askeri saldırılara maruz kalmış durumda. Sağlık personeli, şu an sadece iki doktor ve az sayıda hemşireden oluşmasına rağmen görevlerine devam etmekte.

İsrail’in Saldırıları ve Ölü Sayıları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 45 bin 259 Filistinlinin öldüğü, bunların 17 bin 492'sinin çocuk ve 11 bin 979'unun kadın olduğu bildirilmekte. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu tahmin ediliyor; hastane ve eğitim kurumları sivil altyapıyı tahrip eden saldırılarla hedef alınıyor.