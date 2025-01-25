Hamas ve İsrail Arasında İkinci Esir Takası Gerçekleşti

Hamas ve İsrail'den Dikkat Çeken Esir Takası

Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen esir takasının ikinci turu sona erdi. Bu kapsamda, serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu Ofer Hapishanesi'nden ayrıldı.

Serbest Bırakılanların Sayısı ve Süreci

Yapılan anlaşma gereği, belirli sayıda esir, karşılıklı olarak serbest bırakılmakta. İkinci turda serbest kalan Filistinli esirlerin, bölgedeki tansiyonu düşürmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

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