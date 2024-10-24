Han Yunus'ta İnsani Kriz: İsrail Saldırısında Can Kaybı ve Yaralılar

İsrail'in Gazze'deki Han Yunus Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentine düzenlediği yoğun bombardıman sonucu, iki Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıda Yaralananlar

Olayda, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 20 Filistinli yaralandı. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yetkilileri, bombardımanların özellikle kentin doğu bölgelerine yoğunlaştığını bildirdi.

Görgü Tanıklarının Anlatımları

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail'in topçu birliklerinin Han Yunus'un doğu ve güneyindeki El-Menara, Muin, Şeyh Nasır mahalleleri ile Kayzan en-Neccar bölgesini hedef aldığını aktardı.

Göç ve İnsani Durum

Saldırılar sonrasında yüzlerce aile, güvenlik arayışı içinde Han Yunus'un batısına doğru göç etmeye başladı. Yerel halk, yüksek yoğunluktaki topçu ateşinin, Han Yunus'un doğusuna yapılabilecek olası bir kara saldırısının hazırlığı gibi algılandığını ifade ediyor.