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Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Canlı Orkestra Eşliğinde İzleyicilerle Buluştu

'Harry Potter ve Felsefe Taşı', Volkswagen Arena'da canlı orkestra eşliğinde unutulmaz bir gösterim sundu.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 21:59
Harry Potter ve Felsefe Taşı Filmi Canlı Orkestra Eşliğinde İzleyicilerle Buluştu

'Harry Potter ve Felsefe Taşı' Filmi Canlı Orkestra Eşliğinde

İstanbul, Türkiye - Harry Potter serisinin büyüleyici dünyası, binlerce sinemaseveri "Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmiyle yeniden buluşturdu. Piu Entertainment organizasyonu tarafından düzenlenen Movies in Concert etkinlik serisi kapsamında, Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen muhteşem gösterimde, orkestrayı İngiliz şef Timothy Henty yönetti.

Şef Henty'den Açılış Selamı

Konser öncesinde Türkçe olarak "Harry Potter konserine hoş geldiniz" diyerek katılımcılara selam veren Henty, etkinliğin sıradan bir konser olmadığını vurguladı. Şef Henty, "Bugün hayal gücümüzü serbest bırakmanızı ve burayı gerçek bir Harry Potter partisine çevirmenizi istiyoruz. En sevdiğiniz karakterler ve anlar için alkışlamaktan çekinmeyin" diyerek izleyicileri coşturdu.

Canlı Performans ve Filmin Büyüsü

Etkinlikte, ünlü besteci John Williams’ın eserleri, yaklaşık 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından yaklaşık 2 saat 50 dakika boyunca canlı olarak icra edildi. Toplamda 13 bin kişinin katıldığı gösterimlerde, izleyiciler filmi İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazıyla izlemeyi heyecanla deneyimlediler.

Ankara'da Yeni Bir Gösterim

Harry Potter hayranları için sevindirici bir haber: "Harry Potter ve Felsefe Taşı" etkinliği, 10-11 Mayıs tarihlerinde Ankara ATO Congresium'da gerçekleştirilecek. Bu performansı, canlı orkestra eşliğinde verdiği film konserleriyle tanınan Ernst van Tiel yönetecek.

Binlerce kişi Harry Potter serisinin ilk filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı"nı canlı orkestra...

Binlerce kişi Harry Potter serisinin ilk filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı"nı canlı orkestra eşliğinde izledi. Piu Entertainment organizasyonuyla "Movies in Concert" etkinlik serisi kapsamında Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte, orkestrayı İngiliz şef Timothy Henty yönetti.

Binlerce kişi Harry Potter serisinin ilk filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı"nı canlı orkestra...

Binlerce kişi Harry Potter serisinin ilk filmi "Harry Potter ve Felsefe Taşı"nı canlı orkestra eşliğinde izledi. Piu Entertainment organizasyonuyla "Movies in Concert" etkinlik serisi kapsamında Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte, orkestrayı İngiliz şef Timothy Henty yönetti.

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