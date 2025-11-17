Hasan Özcan Yaşamevi Muğla'da Açıldı: 50 Oda, 100 Kişilik Konfor

Hasan Özcan Yaşamevi Muğla'da hizmete girdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğlalı iş insanları Hasan Özcan ve İzzet Özcan iş birliğiyle hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşamevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesis, yaşlı vatandaşlara konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sağlamak amacıyla inşa edildi.

Tesisin fiziksel özellikleri

Tesis 2 bin 375 metrekarelik bir alana kuruldu. Yapı, 50 oda ve 100 kişilik kapasiteye sahip. Odalar 22 ile 36,5 metrekare arasında değişen çift kişilik düzenlemeye sahip olup, her odada banyo, tuvalet, mini buzdolabı, oturma grubu, televizyon, klima, karyola, gardırop, masa ve sandalye gibi temel ihtiyaçlar dikkate alınarak donatıldı.

Kapsamlı donanım ve uzman kadro

Tesis bünyesinde resim atölyesi, konferans salonu, kütüphane, yemekhane, mescit, kuaför, çok amaçlı salon, çamaşır ve ütü odaları ile kat mutfakları bulunuyor. Yaşam evinin güvenlik ve konforu merkezi ısıtma-soğutma sistemi, 400 KVA jeneratör, hemşire çağrı sistemi ve 7/24 kayıt yapan kamera sistemi ile sağlanıyor.

Hasan Özcan Yaşamevi'nde doktor, hemşire, sosyal çalışmacı, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, yaşlı bakım elemanı ve diğer destek personeli görev yapacak.

Açılışta yapılan konuşmalar

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, tesisin önemine değinerek, "Yaşam, son nefesimizi verinceye kadar aynı heyecanla devam etmeli. Bu özel tesiste misafir edeceğimiz büyüklerimiz de eminim benim gibi düşünüyorlar. Muğla’da yaşlı nüfusumuz giderek artıyor, o yüzden bu hizmetlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi. Başkan Köksal Aras, tesisin yapımında emeği geçenlere, önceki dönem kamulaştırma işlemlerini tamamlayan Dr. Osman Gürün’e ve en büyük teşekkürü de ince ve sağduyulu davranışları için Özcan ailesine iletti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise tesisin yalnızca yapıdan ibaret olmadığını vurgulayarak, "Biz bugün burada sadece demirden, betondan yapılmış bir tesis açmıyoruz. Burada Muğla’mızın dayanışma kültürüne, insana verdiği değere, sosyal adalet inancına ve insanlığına yeni bir halka daha ekliyoruz. Bu, ’Hiç kimse yalnız değildir’ şiarıyla ortaya konan sözlerimizin somut bir örneğidir" ifadelerini kullandı. Başkan Aras, Özcan ailesinin hayırseverliğini takdir ederek işbirliğinin önemini vurguladı.

Açılışta ayrıca arsa tahsisi ve önceki dönem katkıları nedeniyle Dr. Osman Gürüne teşekkür edildi.

MUĞLA'YA YENİ BİR YAŞAM ALANI HASAN ÖZCAN YAŞAMEVİ HİZMETE GİRDİ