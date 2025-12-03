Haşere Kontrolü Çalışanları: İstanbul Otel Zehirlenmesine Tepki

Haşere kontrolü sektöründe görev yapanlar, İstanbul’da bir otelde 4 kişilik ailenin yaşamını yitirdiği olayın ardından tüm sektörün suçlanmasına sert tepki gösteriyor. Sektör temsilcileri, tartışmanın asıl odak noktasının vakayı provoke eden kontrolsüz uygulamalar ve yapılandırma eksiklikleri olması gerektiğini vurguluyor.

Halil Uzun'un Değerlendirmesi

Trabzon’da uzun yıllardır sektörde hizmet veren Halil Uzun, olayı değerlendirirken sektörün haksız yere töhmet altında kaldığını belirtti. Uzun, «Günlerdir konuşulan zehirlenme olayı kamuoyunda büyük bir yer kaplıyor ancak tartışma öyle bir noktaya sürüklendi ki, bir anda tüm oklar haşere kontrol sektörüne çevrildi» dedi.

Uzun, Türkiye’deki uzun süreli ve kontrollsüz kimyasal kullanımının yarattığı tehlikeye dikkat çekerek, tarım ürünlerinde kullanılan pestisitlerin yol açtığı sağlık sorunlarını hatırlattı. Son on yılda profesyonel ilaçlama kaynaklı ölüm sayısı birkaç vakayı geçmezken, tarımsal kalıntılardan etkilenen kişi sayısı binlerle ifade ediliyor notunu paylaştı.

Süreç, Talimat Uyumları ve Asıl Sorunlar

Olayla ilgili sürece değinen Uzun, fümigasyon uygulaması ve uyarılarla ilgili şunları söyledi: Fümigasyon uygulanmış, gerekli uyarılar iletilmiş ve oda kapatılmıştır. Ancak süreçte talimatlara tam uyumun sağlanamadığı, bu tip aksaklıkların ruhsatlı ya da ruhsatsız pek çok işletmede zaman zaman görülebildiği belirtildi.

Uzun, asıl tartışılması gereken konuların göz ardı edildiğini vurgulayarak, haşere ilaçlarının marketlerde, internet sitelerinde ve sokak tezgâhlarında kontrolsüz biçimde satılması, zirai bayilerin tarım dışındaki kişilere ürün verebilmesi ve apartman ile site uygulamalarındaki amatör müdahalelerin üzücü vakalara zemin hazırladığını ifade etti.

"Görünürde Resmi, Gerçekte Kaçak"

Uzun, sektörün itibarını zedeleyen diğer bir sorunun ise ruhsatsız, eğitimsiz ve sigortasız personelle yapılan uygulamalar olduğunu söyledi. Bu durumun son yıllardaki birçok zehirlenme vakasının temel sebeplerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca, sektördeki kayıt dışılığı besleyen ekonomik koşullar eleştirildi: yüzde 27-48 arasında vergi ödeyen ve ürünleri yüzde 10-20 KDV ile almak zorunda kalan bir hizmet alanı olarak haşere kontrolünün destek programlarından yeterince yararlanamadığı, şirket kurulumunda ise mühendis zorunluluğu, sorumlu müdür ve çok sayıda belge talep edildiği belirtildi. Uzun, emeğe değer verilmediği sürece nitelikli işgücünün korunamayacağını ve merdiven altı firmaların artışının devam edeceğini kaydetti.

Sektör temsilcileri, bu tür trajedilerin tekrarlanmaması için talimatlara eksiksiz uyum, kontrolsüz satışların engellenmesi ve sektörün kayıtlı, güvenli bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguluyor.

