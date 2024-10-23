Hatay'da 3 Yeni Okulun Açılışı Gerçekleşti

Hatay'da Eğitim Yatırımları Hız Kazanıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da gerçekleştirdiği toplu okul açılışı sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Hatay'da deprem sonrası yaşanan kayıplara değinen Tekin, "11 ilin tamamında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde, 6 Şubat'ta sahip olduğumuz derslik sayısının %10 fazlasına sahip olacağız," dedi.

Deprem Yarasının Sarılması

Depremlerde hayatını kaybedenler için rahmet dileyen Tekin, "Cumhurbaşkanı'nın liderliği ve milletin dayanışma gücü ile bu felaketin yaralarını hızlıca sardık. Eğitimde eksiklikleri gidermeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz," açıklamasında bulundu.

Eğitimde Yenilikler ve Birliktelik Mesajı

Tekin, eğitim müfredatındaki değişimlerin de bu birliktelik ruhunu genç nesillere aktarmak için önemli olduğunu vurguladı. "Türk milletinin tarih boyunca zulme uğrayanlara yardım etme geleneği vardır. Bu felsefeyi dünya genelinde yaymak için çaba sarf ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Hatay Valisi'nin Açıklamaları

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Depremler sonrasında kısa sürede okullarımızı yeniden hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıkılan 210 eğitim kurumunun yerine yeni okullar açıyoruz," şeklinde konuştu.

Okul Açılışına Katılım

Açılışta ayrıca İsa Mesih Son Zaman Azizler Kilisesi Vakfı Başkanı Ruben V. Alliaud da hitap etti. Açılış kurdelesini kesen Bakan Tekin, okulları gezerek öğretmenlerle buluştu.

Bakan Tekin, eğitimdeki bu yatırımların geleceğe umut vereceğine inandığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da, Aşağıoba İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen ve hayırsever bir vakıf tarafından yaptırılan 3 okulun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da, Aşağıoba İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen ve hayırsever bir vakıf tarafından yaptırılan 3 okulun açılışına katıldı.