Hatay'da Depremzede Kütüphaneye Klima Hırsızlığı: Ülkem Okuyor'dan 'Lütfen Çalma' Notu

Hatay'da depremzede kütüphaneye iki kez klima hırsızlığı

Antakya ilçesi Gülderen Mahallesindeki konteyner kentte, Ülkem Okuyor Derneği tarafından depremzede çocuklar için kurulan kütüphaneler son iki ayda iki kez hedef alındı. Kamera kayıtlarına yansıyan hırsızlıklar sonucunda dernek yaklaşık 120 bin TL zarar etti.

Olay ve soruşturma

Kayıtlarda, klimaların ve kütüphane eşyalarının çalındığı anlar yer aldı. Dernek yönetimi, olayları polise bildirip kameraları inceleterek failler hakkında suç duyurusunda bulundu; yakalanan şüphelilerle ilgili mahkeme süreci devam ediyor.

Ülkem Okuyor Derneği yetkilileri, çalınan klimaların ve mobilyaların bağışçılar tarafından sağlandığını, bu eşyaların temin edilmesi için yoğun çaba harcandığını belirtti. Dernek, yaşanan hırsızlıkların hem maddi hem de manevi olarak ağır bir yük getirdiğini vurguladı.

Dernek başkanından çağrı: "Lütfen Çalma"

Dernek Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, hırsızlara kapıya astıkları notla seslendiklerini belirtti. Ertuğrul, "İsterseniz kitapları çalın ve okuyun ama onun yerine klima, masa, sandalye gibi eşyaları çalıyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ertuğrul, klimaların sabah gelip kontrol ettiklerinde ilk baktıkları şey olduğunu, çalınması halinde yeniden polis ve mahkeme süreciyle uğraşmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Dernek, toplumdan hırsızlığa karşı duyarlılık beklediklerini ve özellikle kitapların değil, kurumun ihtiyaç duyduğu ekipmanların çalınmasının yarattığı zorluğa dikkat çekti.

Ülkem Okuyor Derneği, kütüphanelerin depremzede çocukların eğitimine destek olduğunu, bu alanların korunmasının önemine vurgu yaparak hırsızlıkların son bulması için yetkililerle iş birliği içinde olduklarını bildirdi.

Not: Olayla ilgili soruşturma ve yargılama süreci sürüyor; dernek yetkilileri hem maddi kayıpların tazmini hem de gelecekte benzer olayların önlenmesi için takipçi olacaklarını açıkladı.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE ÜLKEM OKUYOR DERNEĞİ TARAFINDAN ÇOCUKLAR OKUSUN DİYE KURULAN KONTEYNER KÜTÜPHANEYE, SON İKİ AYDA HIRSIZLARIN GİRİP KLİMALARI ÇALDIKLARI ANLAR KAMERAYA YANSIDI. HIRSIZLARA KARŞI KÜTÜPHANE KAPISINA BIRAKTIĞI NOTLA ÇÖZÜM BULAN HAVVA AYDANUR ERTUĞRUL, HIRSIZLAR İÇİN KAPIYA NOT BIRAKTIĞINI BU ŞEKİLDE KENDİLERİNE ACIMALARINI İSTEDİ.