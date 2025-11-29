Hatay'da Depremzede Kütüphaneye Klima Hırsızlığı: Ülkem Okuyor'dan 'Lütfen Çalma' Notu

Hatay'da konteyner kentte depremzede öğrencilere ait kütüphanede iki klima hırsızlığı yaşandı; dernek 120 bin TL zarardan şikayetçi ve hırsızlara "Lütfen Çalma" notu astı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 09:09
Hatay'da Depremzede Kütüphaneye Klima Hırsızlığı: Ülkem Okuyor'dan 'Lütfen Çalma' Notu

Hatay'da depremzede kütüphaneye iki kez klima hırsızlığı

Antakya ilçesi Gülderen Mahallesindeki konteyner kentte, Ülkem Okuyor Derneği tarafından depremzede çocuklar için kurulan kütüphaneler son iki ayda iki kez hedef alındı. Kamera kayıtlarına yansıyan hırsızlıklar sonucunda dernek yaklaşık 120 bin TL zarar etti.

Olay ve soruşturma

Kayıtlarda, klimaların ve kütüphane eşyalarının çalındığı anlar yer aldı. Dernek yönetimi, olayları polise bildirip kameraları inceleterek failler hakkında suç duyurusunda bulundu; yakalanan şüphelilerle ilgili mahkeme süreci devam ediyor.

Ülkem Okuyor Derneği yetkilileri, çalınan klimaların ve mobilyaların bağışçılar tarafından sağlandığını, bu eşyaların temin edilmesi için yoğun çaba harcandığını belirtti. Dernek, yaşanan hırsızlıkların hem maddi hem de manevi olarak ağır bir yük getirdiğini vurguladı.

Dernek başkanından çağrı: "Lütfen Çalma"

Dernek Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul, hırsızlara kapıya astıkları notla seslendiklerini belirtti. Ertuğrul, "İsterseniz kitapları çalın ve okuyun ama onun yerine klima, masa, sandalye gibi eşyaları çalıyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ertuğrul, klimaların sabah gelip kontrol ettiklerinde ilk baktıkları şey olduğunu, çalınması halinde yeniden polis ve mahkeme süreciyle uğraşmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Dernek, toplumdan hırsızlığa karşı duyarlılık beklediklerini ve özellikle kitapların değil, kurumun ihtiyaç duyduğu ekipmanların çalınmasının yarattığı zorluğa dikkat çekti.

Ülkem Okuyor Derneği, kütüphanelerin depremzede çocukların eğitimine destek olduğunu, bu alanların korunmasının önemine vurgu yaparak hırsızlıkların son bulması için yetkililerle iş birliği içinde olduklarını bildirdi.

Not: Olayla ilgili soruşturma ve yargılama süreci sürüyor; dernek yetkilileri hem maddi kayıpların tazmini hem de gelecekte benzer olayların önlenmesi için takipçi olacaklarını açıkladı.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE ÜLKEM OKUYOR DERNEĞİ TARAFINDAN ÇOCUKLAR OKUSUN DİYE KURULAN KONTEYNER...

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE ÜLKEM OKUYOR DERNEĞİ TARAFINDAN ÇOCUKLAR OKUSUN DİYE KURULAN KONTEYNER KÜTÜPHANEYE, SON İKİ AYDA HIRSIZLARIN GİRİP KLİMALARI ÇALDIKLARI ANLAR KAMERAYA YANSIDI. HIRSIZLARA KARŞI KÜTÜPHANE KAPISINA BIRAKTIĞI NOTLA ÇÖZÜM BULAN HAVVA AYDANUR ERTUĞRUL, HIRSIZLAR İÇİN KAPIYA NOT BIRAKTIĞINI BU ŞEKİLDE KENDİLERİNE ACIMALARINI İSTEDİ.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE ÜLKEM OKUYOR DERNEĞİ TARAFINDAN ÇOCUKLAR OKUSUN DİYE KURULAN KONTEYNER...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Reşadiye Viyadüğü İçin Rapor Gönderildi — Genç: Süreci Başlatıyoruz
2
Hatay'da Depremzede Kütüphaneye Klima Hırsızlığı: Ülkem Okuyor'dan 'Lütfen Çalma' Notu
3
Hatay’da Tıka Basa Doldurulan Araçta 13 Göçmen Yakalandı — Organizör Tutuklandı
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Anma Töreninde Sert Mesajlar
5
Erzincan'da Yoğun Sis: Görüş 20 Metreye Düştü
6
Hatay’da Jandarmadan Operasyon: Menşei Belirsiz 1 Ton Kırmızı Et Ele Geçirildi
7
Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Şerife Eskalen Medical Point Gaziantep’te

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali