Hatay'da Devrilen Kamyonun Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Yayınlandı

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen korkunç kaza ile ilgili olarak, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler olayın dehşet verici anlarını gözler önüne serdi. 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonu, fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kaza Anının Detayları

Olay, Antakya-Yayladağı yolunun Döver Kavşağı mevkisinde gerçekleşti. Sürücü H.Y. (28) idaresindeki kamyon, uçurumdan aşağı düşmeden önce Büyükşehir Belediyesine ait su deposunun güvenlik kulübesine çarptı. İhbar üzerine kaza mahalline acil sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Kurtarma Çalışmaları

Kazada, sürücü H.Y. ve su deposunun güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak (51) yaralandı. Yaralılar, ekiplerin kurtarma çalışmalarının ardından Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, Çakrak kurtarılamadı ve H.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın nasıl meydana geldiğini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.