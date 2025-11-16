Hatay'da dondurma deposu alevlere teslim oldu

Kırıkhan Cumhuriyet Mahallesi'nde yangın

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan dondurma bayisine ait deponda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle depo alevlere teslim oldu ve kullanılamaz hale geldi.

Alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü.

