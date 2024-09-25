Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başladı

Hatay'da Tarım Gençlik Kampı İkinci Dönemiyle Devam Ediyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı'nın ikinci dönemi başlamış bulunmaktadır. Bu etkinlik, gençleri tarım alanındaki yeniliklerle tanıştırmayı hedefliyor.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Uluçınar Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 90 genç, 18-23 yaş aralığında, İskenderun Otobüs Terminali'nde karşılandı.

Kayıt ve Eğitim Süreci

Katılımcılar, Arsuz'daki kampa götürülerek kayıt işlemlerini tamamladı. Kampın 30 Eylül'de sona ereceği belirtilirken, etkinlikte "Topraksız Tarım", "Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Çözümler", "Tarımda Teknoloji Entegrasyonu" ve "Tarım ve Toplum" gibi konularda eğitimler verilecek.

Teoriden Pratiğe Geçiş

Katılımcıların teorik eğitimlerin ardından tarla ve seralarda uygulamalı incelemeler yapacağı kamp, tarım sektöründeki kariyer fırsatlarını gençlerin keşfetmesini sağlayacak.

İlk Dönem Başarıyla Geride Kaldı

Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı'nın ilk dönemi, 18 Eylül'de başlamış ve 23 Eylül'de başarıyla tamamlanmıştı.