Hatay'da Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Altınçağ Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, 57 yaşındaki Zeynep S., eşi Ahmet S. tarafından baltayla öldürüldü.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayın ardından Ahmet S. (61) jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Cenaze Töreni

Öldürülen Zeynep S.'nin cenazesi geçtiğimiz gün Dikilitaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından baltayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tartıştığı eşi tarafından baltayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.