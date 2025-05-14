Hatay'da Heyecan Verici 'Hataybot Robot Yarışması' Başladı

Hatay'da 'Hataybot Robot Yarışması' Rüzgarı Esti

Hatay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Hataybot Robot Yarışması' ile teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi. Valilik koordinasyonu ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen bu etkinlik, Hatay Merkez Salonu'nda yapılıyor.

Büyük Katılım ve Yoğun İlgi

Bu yılki yarışmaya 470 takım ve 1739 öğrenci katılım gösterdi. Öğrenciler, 7 ayrı kategoride tasarladıkları robotlarla derece elde etmek için kıyasıya mücadele ediyorlar.

Vali Masatlı'nın Vurguları

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yarışmaya yoğun ilgi gösteren öğrencilerin geleceğin teknolojisini inşa edeceğini belirtti. Masatlı, "Öğrenciler bu yarışmayla hem problem çözme yeteneklerini hem de inovatif düşünme ve takım çalışması becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar." dedi.

Öğrencilerden Yorumlar

Yarışmaya katılan 13 yaşındaki Onur Türkoğlu, Lego Sumo kategorisinde yaptığı çalışmanın sergilenmesi için etkinliğin çok değerli olduğunu ifade etti. Bir başka katılımcı Metehan Bozkurt ise, yarışmada birinci olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Etkinlik Detayları

Yarışma, yarın final etabı karşılaşmalarıyla sona erecek. Bunun yanı sıra, etkinlik kapsamında konserler ve halk oyunları gösterileri de yer alacak.

Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Hataybot Robot Yarışması" başladı. Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 470 takım ile 1739 öğrenci katıldı.

Hatay'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Hataybot Robot Yarışması" başladı. Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Hatay Merkez Salonu'nda düzenlenen yarışmaya 470 takım ile 1739 öğrenci katıldı.