Hatay'da İhtiyaç Sahiplerine İftar İkramı: 'Gönül Mutfağı' Gönüllülerle Hayat Buluyor

Deprem sonrası kurulan 'Gönül Mutfağı', Hatay'daki ihtiyaç sahiplerine iftar yemekleri hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:58
Hatay'da İhtiyaç Sahiplerine İftar İkramı: 'Gönül Mutfağı' Gönüllülerle Hayat Buluyor

Hatay'daki İhtiyaç Sahiplerine İftar Hazırlığı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından, gönüllülerin birlikteliği ile hayata geçirilen 'Gönül Mutfağı', ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olmaya devam ediyor.

İbrahim Çeçen Konteyner Kenti'nde bulunan mutfakta, 15 gönüllü tarafından hazırlanan iftar yemekleri, Dumlupınar, Numune, Muradiye ve Kocatepe mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Günlük 6 Bin Kişiye Sıcak Yemek

Gönüllülerden Efsane Gönültaş, iftar organizasyonu hakkında bilgi vererek, günde 6 bin kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade etti. Ramazan boyunca belirlenen vatandaşlarla tek tek buluşacaklarını belirten Gönültaş, ihtiyaç sahiplerine destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarının altını çizdi.

Gönül Mutfağı'na Teşekkür

Muradiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Keseroğlu, 'Gönül Mutfağı''nın 6 Şubat depremlerinden itibaren kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, bu anlamlı çalışmalarda emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda hazırlanan iftarlıklar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremin ardından gönüllülerin katılımıyla kurulan "Gönül Mutfağı"nda hazırlanan iftarlıklar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

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