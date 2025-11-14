Hatay’da Kokain Operasyonu: 102,31 Gram Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Hatay’da düzenlenen operasyonda 102,31 gram kokain ele geçirildi; H.K., U.T. ve A.C. gözaltına alınarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:28
Operasyonun ayrıntıları ve gözaltılar

Hatay’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 102,31 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan üç şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ve uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma kapsamında, çevre illerden Hatay’a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. İstihbari takip sonucu durdurulan araçta ve içindeki şahıslar üzerinde yapılan aramada 102,31 gram kokain bulundu.

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan H.K., U.T. ve A.C., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

