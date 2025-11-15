Hatay'da Pembe Vincin Hikâyesi: Kızının Sözleriyle Renklenen Vinçler

Kamil Yücel, kızının 'Baba bizim de pembe vincimiz olsun' sözünden yola çıkarak pembe, mor, siyah ve gri vinçlerle Hatay inşaat sektörüne renk kattı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:13
İlhamı kızından aldı

Kamil Yücel, Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'ndeki iş yerinde yürüttüğü vinç hizmetlerini, kızının sözlerinden aldığı ilhamla renklendirdi. Yücel, kızının "Baba bizim neden pembe vincimiz yok, bizim de pembe vincimiz olsun" sözleri üzerine araçlarını farklı renklere boyamaya başladı.

13 yıldır vinç hizmeti verdiğini belirten Yücel, yıllar önce Konya'da başladığı vinç işini, depremin ardından Antakya'da sürdürdüğünü anlattı. Sektöre yeşil ve beyaz vinçlerle giriş yapan işletme, zamanla pembe, mor, siyah ve gri renkli araçlarla hizmet vermeye başladı.

İnşaat sektörüne renk kattılar

Genellikle inşaat araçlarının sarı ve beyaz olduğu bir sektörde, Yücel'in tasarladığı gri, siyah, mor ve pembe vinçler dikkat çekiyor. Yücel, renkli vinçlerin özellikle pembe olanının yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yücel, tasarladıkları renkli vinçlerle insanların tebessüm etmesini amaçladıklarını belirterek, "Bu sektörde 13 yıldır vinç hizmetine devam ediyoruz. Vinç, ağır nakliye ve kaldırma hizmetleri veriyoruz. Genellikle inşaat sektöründeki araçların hepsi siyah veya beyaz renkler oluyor. Biz bu sektöre 7 yıl önce girdiğimizde, Konyaspor’un renkleri olan yeşil ve beyaz vinçlerimizle başladık. Zaman geçtikçe; gri, siyah, pembe ve mor renklerinde vinç araçlarımız oldu. Bu renkli vinçlerimiz arasından en ilgi çeken ve güzel olan pembe vinç oldu. Pembe renkteki vincin, inşaat sektöründe çok sık rastlanmayacak bir araçtı. Bu renkli vinçlerin ilham kaynağını kızım Yağmur Ayşe'den aldım. Kızım bana "Baba bizim neden pembe vincimiz yok, bizim de pembe vincimiz olsun" sözlerinden ilham alarak başladık. Biz alışagelmişin dışında pembe vinçle inşaatlara gittiğimizde şantiyede bulunan kadınlar, çok güzel tepkiler vererek vinçle fotoğraf çektiriyorlar. Hatay’da acıların yaşandığı deprem bölgesinde inşaatlara; pembe, mor, siyah ve gri vinçlerle gittiğimizde ortama bir renk katıyoruz. Rengarenk vinçlerle güzel atmosfer ve motivasyon kaynağı oluşuyor. Bu süreçte Hatay’da bu renkli vinçlerimizle bir nebze de olsa vatandaşlarda tebessüm ve mutlu edebiliyorsak bu bizi gerçekten mutlu ediyor. Genellikle müşteriler aradıklarında; pembe vinç gelsin, mor vinç gelsin veya siyah vinç gelsin diyorlar. Bu şekilde güzel ve hoş tepkiler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yücel'in renkli vinçleri, hem sahada farkındalık yaratıyor hem de deprem sonrası inşa sürecine moral katıyor.

