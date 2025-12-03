Hatay'da Portakal Hırsızları Suçüstü: 5 Gözaltı

Erzin'de 09.00'da M.V.'ye ait narenciye bahçesinden 2 ton portakal çalarken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı; çalıntılar sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:39
Hatay'da Portakal Hırsızları Suçüstü: 5 Gözaltı

Hatay'da portakal hırsızları suçüstü yakalandı

Erzin'de 09.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Erzin ilçesinde, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından 09.00 sıralarında bir narenciye bahçesinde şüpheli hareketlilik fark edildi.

Yapılan incelemede, M.V. isimli şahsa ait bahçeden piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 2 ton portakal çalan 5 şahısın, ürünleri araca yüklerken suçüstü yakalandığı tespit edildi.

Çalınan portakallar sahibine teslim edilirken, olayda kullanılan araç trafikten men edilip yediemin otoparkına teslim edildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HATAY’DA BAHÇEDEN 2 TON PORTAKAL ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANAN 5 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.

HATAY’DA BAHÇEDEN 2 TON PORTAKAL ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANAN 5 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.

HATAY’DA BAHÇEDEN 2 TON PORTAKAL ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANAN 5 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzman Uararısı: Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma (Enürezis Nokturna) — Op. Dr. Akın Karagözoğlu
2
Adıyaman Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 475 Bin Ton Asfalt ve Sorgun'la Kardeşlik
3
Yunusemre Belediyesi, BÜKSEV ile Kanser Destek Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor
4
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol
5
Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Çığ Gibi: 22 Aralık 2025'te Sezon Başlıyor
6
Karaman'da 51 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Törenle Tahsis Edildi
7
Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği