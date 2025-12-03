Hatay'da Portakal Hırsızları Suçüstü: 5 Gözaltı

Hatay'da portakal hırsızları suçüstü yakalandı

Erzin'de 09.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Erzin ilçesinde, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından 09.00 sıralarında bir narenciye bahçesinde şüpheli hareketlilik fark edildi.

Yapılan incelemede, M.V. isimli şahsa ait bahçeden piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 2 ton portakal çalan 5 şahısın, ürünleri araca yüklerken suçüstü yakalandığı tespit edildi.

Çalınan portakallar sahibine teslim edilirken, olayda kullanılan araç trafikten men edilip yediemin otoparkına teslim edildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

