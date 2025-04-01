Hatay'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Öldürüldü, Fail İntihar Etti

Hatay'da Cinayet ve İntihar Olayı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tartıştığı kadını tabancayla öldüren kişi intihar etti. Olay, Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, Ersin T, Yeşilköy Sahili'nde buluştuğu Betül Avan ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Ersin T, yanındaki tabancayla önce Betül Avan'a ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu derhal yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cansız Bedeni Adli Tıp Kurumu'na Gönderildi

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, Betül Avan ve Ersin T'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.