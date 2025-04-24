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Hatay'da Uyuşturucu Satıcısı Suçüstü Yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan L.S. tutuklandı, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 18:15
Hatay'da Uyuşturucu Satıcısı Suçüstü Yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan bir zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halilbey Mahallesi'nde uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan operasyon sonucunda mahalle arasında uyuşturucu satan S.Y. (26) ve L.S. (36) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramalarında 44,05 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan L.S. tutuklanırken, S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

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