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Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 20:15
Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hatay'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 aracın karışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazaya, S.K. yönetimindeki 31 APS 85 plakalı hafif ticari araç ile birlikte Issume Mahallesi'nde İ.Y. idaresindeki 48 V 2233 plakalı otomobil, T.G. yönetimindeki 07 AIJ 799 plakalı otomobil ve S.A. yönetimindeki 31 AJU 976 plakalı otomobilin çarpışması neden oldu.

Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Kazada, 48 V 2233 plakalı otomobilde bulunan H.A, Z.A. ve M.A. hafif yaralandı ve yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda yoğunluk oluştu. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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