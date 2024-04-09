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Hatay seçim sonuçları: Tam kanunsuzluk iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru

CHP Lideri Özgür Özel, Manisa Çatal Mezarlığı'nda aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hatay seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "Tam kanunsuzluk başvurumuzu bizzat yapacağım" dedi.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 19:22
Hatay seçim sonuçları: Tam kanunsuzluk iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru

Manisa'nın Çatal Mezarlığı'nda aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Manisa'nın önemli isimlerinin kabirlerini ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından konuşan Özel, Hatay'daki seçim sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim Sonuçlarına İlişkin İddialar

Özel, Hatay'daki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir günde siyaset yapmayı istemem ama Hatay’da tek bir oyun takipçisiyiz. Tam bir kanunsuzluk hali var. Tam kanunsuzluk dilekçemiz hazırlanıyor. Tam kanunsuzluk başvurumuzu Yüksek Seçim Kurulu’na bizzat yapacağım. Aradaki farktan çok ölmüş seçmenin oy kullanması tam kanunsuzluktur. Aradaki farktan, 15 kat fazla geçersiz oyların gerekçesinin yazılmamış olması tam kanunsuzluktur. Çok sayıda sandıkta görev yapmaması gereken, rütbeli personelin ve polisin sandık başkanı olması tam kanunsuzluktur" dedi.

İptal Talebi ve Çifte Standartlar

Özel, "Şu ana kadar büyük çifte standartlar uygulandı. Bizim kabul edilmeyen itirazımızla aynı gerekçeyle iktidar partisi tarafından yapılan itiraz kabul edildi. Bunların tamamıyla ilgili tepkilerimizi dile getiriyoruz. Böyle bir seçimden sonra, ben sertleşmek istemem. Ama sessizliğimiz de yumuşak başlılığımızdan değil, saygımızdandır. Sabrımızı taşırırlarsa gerekli tepkiyi gösteririz. Ben tüm başvuruları hazırlatıyorum. Tam kanunsuzluk başvurusu dahil hepsinin takipçisiyim. Hatay’da bu bir geçiş dönemidir. Mazbata haksızca verilmiştir. Her adımlarını takip ediyoruz, sakın bir yanlışa kalkışmasınlar" şeklinde konuştu.

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