Hatipoğlu, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Başkanlarıyla Buluştu

Yeni atanan başkanlarla ilk temas

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yeni atanan Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ve Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ile bir araya geldi.

Mustafa Kemal Bandırma ve Serhat Tunç, geçtiğimiz gün göreve başladı. Hatipoğlu, yeni ilçe başkanlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımında "Birlik ve kardeşlik içinde Eskişehir’e güzel hizmetler için omuz omuza çalışmaya devam" ifadelerine yer verdi.

Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Başkanlıklarının devir teslim törenleri bugün gerçekleştirilecek.

