DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.243.432,37 -0,05%

Haydarpaşa'da Vicdan Gemisi İçin Çıkış Belgesi Talebi

Mavi Marmara Derneği, Haydarpaşa'da 'Vicdan Gemisi' için çıkış belgesi talep etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 23:32
Haydarpaşa'da Vicdan Gemisi İçin Çıkış Belgesi Talebi

Haydarpaşa'da Vicdan Gemisi İçin Çıkış Belgesi Talebi

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait ‘Vicdan Gemisi’ için çıkış belgesi verilmesi çağrısında bulundu.

Geminin Haydarpaşa Limanı’nda tutulduğu gerekçesiyle ‘özgürlük nöbeti’ sloganıyla liman önünde bekleyen grup, dernek başkanı Beheşti İsmail Songür aracılığıyla taleplerini duyurdu.

İnsani Yardım Amaçlı Operasyonlar

Songür, Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun 2006 yılından itibaren Gazze’deki ablukanın sona ermesi ve insani yardımların ulaşmasına yönelik 15 kez insani aktivizm operasyonu gerçekleştirdiğini aktardı.

Koalisyonun, İngiltere, Norveç, İsveç, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Malezya, Kanada, Avustralya, ABD ve Yeni Zelanda gibi 12 ülke ve 52 katılımcıyla yola çıkmak için hazırlandığını vurguladı.

Vicdan Gemisi'nin Beklentileri

Songür, Haydarpaşa Limanı’ndan tüm yetkililere seslenerek, “Tamamen sivil aktivistlerden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, 1 yıldır 57 üyesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa ülkelerinin somut icraatlarına karşı gerekli adımları atmıştır. 52 ülkeden destek alarak soykırımı durdurmak için tüm hazırlıklarımız tamam, yalnızca bir imza bekliyoruz.” dedi.

Barışçıl bir aktivizmle dünya limanlarını gezmek isteyen Vicdan Gemisi’ne yönelik olumsuz tutumdan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Vicdan...

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Vicdan Gemisi"ne çıkış belgesi verilmesini talep etti. Geminin Haydarpaşa Limanı'nda tutulduğu gerekçesiyle "özgürlük nöbeti" sloganıyla liman önünde bekleyen grup adına dernek başkanı Beheşti İsmail Songür (ortada) açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Ahırdan Çıkan İzmaritler DNA İncelemesine Gönderildi
2
Gündem Özeti: 29 Eylül 2024
3
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
4
Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran, BM Genel Kurulu'nda Diplomatik Temaslar Gerçekleştirdi
5
Büyükçekmece'de Polise Ateş Açan Şüpheli İntihar Etti
6
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati'den Ateşkes Çağrısı

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek