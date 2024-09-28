Haydarpaşa'da Vicdan Gemisi İçin Çıkış Belgesi Talebi

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait ‘Vicdan Gemisi’ için çıkış belgesi verilmesi çağrısında bulundu.

Geminin Haydarpaşa Limanı’nda tutulduğu gerekçesiyle ‘özgürlük nöbeti’ sloganıyla liman önünde bekleyen grup, dernek başkanı Beheşti İsmail Songür aracılığıyla taleplerini duyurdu.

İnsani Yardım Amaçlı Operasyonlar

Songür, Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun 2006 yılından itibaren Gazze’deki ablukanın sona ermesi ve insani yardımların ulaşmasına yönelik 15 kez insani aktivizm operasyonu gerçekleştirdiğini aktardı.

Koalisyonun, İngiltere, Norveç, İsveç, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, Malezya, Kanada, Avustralya, ABD ve Yeni Zelanda gibi 12 ülke ve 52 katılımcıyla yola çıkmak için hazırlandığını vurguladı.

Vicdan Gemisi'nin Beklentileri

Songür, Haydarpaşa Limanı’ndan tüm yetkililere seslenerek, “Tamamen sivil aktivistlerden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, 1 yıldır 57 üyesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa ülkelerinin somut icraatlarına karşı gerekli adımları atmıştır. 52 ülkeden destek alarak soykırımı durdurmak için tüm hazırlıklarımız tamam, yalnızca bir imza bekliyoruz.” dedi.

Barışçıl bir aktivizmle dünya limanlarını gezmek isteyen Vicdan Gemisi’ne yönelik olumsuz tutumdan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait "Vicdan Gemisi"ne çıkış belgesi verilmesini talep etti. Geminin Haydarpaşa Limanı'nda tutulduğu gerekçesiyle "özgürlük nöbeti" sloganıyla liman önünde bekleyen grup adına dernek başkanı Beheşti İsmail Songür (ortada) açıklama yaptı.