Hayrabolu'da görev sırasında fenalaşan er Yusuf Gönlüaçık hayatını kaybetti

Hayrabolu'da 95. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığında görevli 21 yaşındaki er Yusuf Gönlüaçık, görev sırasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:14
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki 95. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığında vatani görevini yapan 21 yaşındaki er Yusuf Gönlüaçık, görev esnasında dün aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Olay ve müdahale

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hayrabolu Askeri Gazinosu’nda fenalaşan Gönlüaçık, ilk müdahalesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölüm ve soruşturma

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gönlüaçık kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gönlüaçık’ın Bitlis’in Genç ilçesine kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

