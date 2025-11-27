Hemoroid Tedavisinde Kişiye Özel Yaklaşım

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, toplumda oldukça yaygın görülen hemoroid hastalığının artık geleneksel yöntemlerin ötesinde, kişiye özel planlanan modern tedavi seçenekleri ile daha hızlı ve konforlu şekilde yönetilebildiğini söyledi.

Hastalığın yaşam kalitesine etkisi

Yetgin, hemoroidin kanama, ağrı, kaşıntı ve dışkılama zorluğuna yol açarak günlük yaşamı önemli ölçüde bozduğuna dikkat çekti. Hemoroid yalnızca bölgesel bir rahatsızlık değildir; yaşam kalitesini, sosyal hayatı ve psikolojik durumu etkileyen bir hastalıktır. Bu nedenle tedavi yaklaşımında hastalığın evresi ve hastanın bireysel ihtiyaçları detaylı şekilde değerlendirilmektedir.

Modern tedavi seçenekleri

Hemoroid tedavisinde artık tek bir yöntemle sınırlı kalınmadığını, hastalığın boyutu ve şikâyet düzeyine göre en uygun teknolojinin seçildiğini belirten Yetgin, bazı hastalarda lazer yöntemi ile hemoroid dokusuna kontrollü ısı enerjisi verilerek doku küçültüldüğünü; özellikle kanamanın yoğun olduğu durumlarda Doppler ultrason eşliğinde hemoroidi besleyen damarların bağlanması ile kanamanın etkin şekilde kontrol altına alınabildiğini aktardı.

Radyofrekans uygulamalarının ameliyatsız alternatifler arasında yer aldığını, kontrollü ısı desteğiyle özellikle erken ve orta evre iç hemoroidlerde başarılı sonuçlar elde edildiğini ifade etti. Son yıllarda daha fazla gündemde olan mikrodalga (microwave) tedavisinin de hemoroid dokusunda hızlı ve kontrollü küçülme sağlayarak hasta konforuna katkı sunduğunu dile getirdi.

Cerrahi yaklaşımlar ve diğer yöntemler

İleri evre vakalarda cerrahi yaklaşımların da devreye girdiğini vurgulayan Yetgin, LONGO (Stapler Hemoroidopeksi) tekniğinin anatomik yapıyı koruyan ve iyileşme sürecini hızlandıran cerrahi seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Daha erken evredeki hastalarda ise lastik bant ligasyonu (RBL) ile hemoroid paketlerinin zaman içinde küçülmesinin sağlanabildiğini ekledi.

Kişiye özel seçim ve erken başvuru çağrısı

Modern tedavi alternatiflerinin genişlemesine rağmen en önemli noktanın doğru hasta seçimi olduğunun altını çizen Yetgin, her hastada hemoroidin seyrinin farklı olduğunu; yöntemi belirlerken sadece hastalığın evresi değil, hastanın yaşı, yaşam alışkanlıkları ve varsa ek hastalıkların da değerlendirildiğini söyledi. Bu kişiye özel yaklaşım, hem tedavinin başarısını hem de hastanın tedavi sürecindeki konforunu belirgin şekilde artırıyor.

Yetgin, hastaların önemli bir kısmının şikâyetleri ilerlemedikçe hekime başvurmadığını, çekingenlik ya da zamanla geçeceği düşüncesinin hastalığın daha ileri evrelere ilerlemesine neden olduğunu belirterek, erken uygulanacak tedavilerin çok daha pratik, hızlı ve yüz güldürücü sonuçlar sunduğunu ifade ederek topluma erken muayene çağrısında bulundu.

GENEL CERRAHİ UZMANI OP. DR. SERVET YETGİN, TOPLUMDA OLDUKÇA YAYGIN GÖRÜLEN HEMOROİD HASTALIĞININ ARTIK GELENEKSEL YÖNTEMLERİN ÖTESİNDE, KİŞİYE ÖZEL PLANLANAN MODERN TEDAVİ SEÇENEKLERİYLE DAHA HIZLI VE KONFORLU ŞEKİLDE YÖNETİLEBİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.