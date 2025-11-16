Hersek Lagünü'nde flamingo sayısı artıyor: Yalova'da renkli görüntüler

Yalova Altınova'daki 167 hektarlık Hersek Lagünü'nde flamingo sayısı artıyor; alan 235 kuş türüne ev sahipliği yapıyor ve 'Kesin Korunacak Hassas Alan' statüsünde.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:45
Hersek Lagünü'nde flamingo sayısı artıyor: Yalova'da renkli görüntüler

Hersek Lagünü'nde flamingo sayısı artıyor

Yalova’nın Altınova ilçesinde yer alan ve bazı türlerin sonbahar ile kış aylarını geçirmesi nedeniyle "kuş oteli" olarak bilinen Hersek Lagünü, bu yıl da artan flamingo sayısıyla ziyaretçilere renkli görüntüler sunuyor.

Koruma ve çeşitlilik

İnşası sırasında korunması amacıyla Osmangazi Köprüsüne kavis verdirilen lagün, 167 hektar su yüzeyine sahip ve 235 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescillenen alanda kuş popülasyonu her geçen yıl artış gösteriyor.

Yetkili açıklaması ve gözlem imkanları

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü sorumlusu Ecem Yıldırım, lagünün eşsiz güzelliğinin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirterek, alanın Türkiye’nin tek tapulu gölü olduğunu ve kuş gözlemi açısından Türkiye’deki en iyi alanlardan biri olduğunu vurguladı. Yıldırım, alanın küçük olmasının kuşları çıplak gözle rahatlıkla gözlemlenmeyi sağladığını söyledi.

Yıldırım, sonbaharla birlikte kuş sayısında ciddi artış yaşandığını, bu sayının ocak ayında pik yaptığını ve şubattan sonra göç alanlarına doğru hareket başladığını aktardı. Lagünde müze, konferans salonu, kuş gözlem kulesi ve engelsiz kuş gözlem alanı gibi ziyaretçi altyapılarının bulunduğu bildirildi.

Flamingoların yoğunluğu

Yıldırım ayrıca alanda tespit edilen 235 tür içinde şu anda flamingoların yoğun olarak gözlemlendiğini belirterek, flamingoların çıplak gözle de rahatlıkla görülebildiğini ifade etti.

