Highlife Band Afrika Ritimlerini Türkiye'ye Taşıdı

Highlife Band, Afrika’nın ritimlerini Türkiye'ye taşıyarak, 7. Etnospor Kültür Festivali’nde büyük bir etki yarattı. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Wisdom Idongesit Essien, gruplarının amacı hakkında, "Batı kaynaklı pek çok yanlış ya da eksik bilgiye sahipler," ifadelerini kullandı.

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen altı arkadaş tarafından kurulan Highlife Band, festivalde sergiledikleri performansla kültürler arası bir köprü kurmayı başardı. 2017 yılında Ankara’da bir araya gelen Gana, Kenya, Kongo ve Nijerya kökenli üniversite öğrencileri, müzik aracılığıyla hem kendi kültürlerini hem de yaşadıkları ülkenin kültürünü tanıtmayı hedefliyor.

Grubun müzik yolculuğu, sokak müziği ile başlamasıyla pek çok dinleyiciye ulaşarak, zamanla Ankara’nın önemli sahnelerinde kendine yer buldu. Afrika’nın zengin ezgilerini caz, funk ve reggae gibi farklı müzik türleriyle harmanlayan grup, ayrıca repertuvarına Türkçe şarkılar ekleyerek dinleyicileriyle özel bir bağ kurdu.

Highlife Band, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde festival ve etkinliklerde sahne alarak kültürler arası diyaloğu güçlendiriyor. Bu çalışmalarıyla Göç İdaresi tarafından da takdir edilen grup, müziği aracılığıyla toplumsal farkındalık yaratmayı sürdürüyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen etkinlikler, Anadolu Ajansı aracılığıyla da geniş kitlelere tanıtılıyor.

Eğitim amacıyla Türkiye’ye gelen 6 arkadaş tarafından kurulan Highlife Band müzik grubu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali’nde sahne aldı.

Eğitim amacıyla Türkiye’ye gelen 6 arkadaş tarafından kurulan Highlife Band müzik grubu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 7. Etnospor Kültür Festivali’nde sahne aldı.