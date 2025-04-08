Hindistan, BAE ile İlişkilerini Güçlendirmek İçin Adım Attı

Hindistan yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerini daha da güçlendirmek için harekete geçti. Başbakan Narendra Modi, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Modi, Al Maktum'un ziyaretini "özel" bir buluşma olarak tanımlayarak, bu görüşmenin iki ülke arasındaki köklü dostluğu yeniden teyit ettiğini ve gelecekte daha güçlü bir işbirliğinin kapılarını araladığını belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, bu yüksek düzeydeki toplantıda, tarafların Hindistan-BAE ilişkilerindeki savunma, ticaret, teknoloji ve uzay alanındaki işbirliklerini güçlendirme konusunu ele aldıklarını açıkladı.

Al Maktum, ayrıca Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Singh, yaptığı açıklamada, "verimli bir toplantı" gerçekleştirdiklerini belirterek, Hindistan için BAE ile olan kapsamlı stratejik ortaklığın büyük bir öncelik taşıdığını vurguladı. Singh, "Gelecek yıllarda savunma işbirliği, ortak üretim ve ortak geliştirme projeleri, inovasyon ve teknoloji gibi alanlarda yakın çalışmaya istekliyiz. Hem Hindistan hem de BAE, bölgede barış ve refah için çalışmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.