DOLAR
38 0,04%
EURO
41,55 0,03%
ALTIN
3.676,22 -0,89%
BITCOIN
3.034.262,49 -1,22%

Hindistan, BAE ile İlişkilerini Güçlendirmek İçin Adım Attı

Hindistan Başbakanı Modi, BAE ile işbirliklerini güçlendirmek amacıyla önemli bir zirve düzenledi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:52
Hindistan, BAE ile İlişkilerini Güçlendirmek İçin Adım Attı

Hindistan yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerini daha da güçlendirmek için harekete geçti. Başbakan Narendra Modi, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Modi, Al Maktum'un ziyaretini "özel" bir buluşma olarak tanımlayarak, bu görüşmenin iki ülke arasındaki köklü dostluğu yeniden teyit ettiğini ve gelecekte daha güçlü bir işbirliğinin kapılarını araladığını belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, bu yüksek düzeydeki toplantıda, tarafların Hindistan-BAE ilişkilerindeki savunma, ticaret, teknoloji ve uzay alanındaki işbirliklerini güçlendirme konusunu ele aldıklarını açıkladı.

Al Maktum, ayrıca Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Singh, yaptığı açıklamada, "verimli bir toplantı" gerçekleştirdiklerini belirterek, Hindistan için BAE ile olan kapsamlı stratejik ortaklığın büyük bir öncelik taşıdığını vurguladı. Singh, "Gelecek yıllarda savunma işbirliği, ortak üretim ve ortak geliştirme projeleri, inovasyon ve teknoloji gibi alanlarda yakın çalışmaya istekliyiz. Hem Hindistan hem de BAE, bölgede barış ve refah için çalışmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Erdoğan'a Övgüler: Dünya Medyası Manşetlerde
2
Kosova'da Hükümet Kurma Tartışmaları Devam Ediyor
3
Yemen'de ABD Saldırısında Husilerin İstihbarat Yöneticisi Öldürüldü İddiası
4
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 819 Şüpheli Hakkında Dava Açıldı
5
Sarıkamış Kayak Merkezi'ne Suni Karlama Sistemi İhalesi Gerçekleştirildi
6
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
7
Suriye, Yurt Dışındaki Diplomatik Misyonlarını Yeniden Yapılandırıyor

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!